آغاز ساخت خوابگاه ۳۰۰ نفری دانشگاه ملی مهارت پسران بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز طی مراسمی کلنگ‌زنی احداث خوابگاه دانشجویی دانشکده ملی مهارت پسران بیرجند با زیربنای سه هزار و ۷۰۰ مترمربع و با ظرفیت اسکان ۳۰۰ دانشجو انجام شد.

بر اساس برآورد اولیه در این زمینه هزینه اجرای این طرح یک‌هزار و ۵۱ میلیارد ریال است و مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن ۲۴ ماه است.

توسعه زیرساخت‌های رفاهی و اقامتی مراکز آموزش عالی، بخشی مهم از الزامات دسترسی عادلانه دانشجویان به فرصت‌های آموزشی است؛ به‌ویژه برای دانشجویانی که از شهرها و مناطق دیگر برای تحصیل در بیرجند حضور پیدا می‌کنند و ساخت این خوابگاه می‌تواند در ارتقای ظرفیت خدمات دانشکده ملی مهارت پسران بیرجند، تسهیل شرایط اسکان دانشجویان و تقویت زیرساخت‌های آموزش مهارتی در مرکز استان مؤثر باشد.