کشف ۷۰ تن مواد غذایی و ۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای مبارزه با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی، کنترل و پایش محورهای ورودی و خروجی، جاده‌ها، سوله‌ها و انبارهای بدون مجوز در دستور کار پلیس شرق استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف ۷۰ هزار و ۸۹۲ کیلوگرم انواع مواد غذایی و ارزاق عمومی، ۲ هزار و ۴۸۸ کیلوگرم چوب، ۴۰ بطری انواع مشروبات الکلی، ۶۴ هزار و ۸۳۰ لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی، ۵۰ هزار و ۹۰۰ عدد انواع لوازم یدکی، ساختمانی و آشپزخانه، ۶ هزار و ۱۲۵ کیلوگرم نهاده دامی، ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم سموم کشاورزی و ۳ هزار و ۲۵۲ عدد انواع اقلام ضدفرهنگی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در این طرح ۱۶ دستگاه خودروی شوتی نیز توقیف و پرونده‌های مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

امیریان با اشاره به ارزش تقریبی ۵۷۶ میلیارد ریالی کالاهای مکشوفه خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و به‌صورت مستمر با پدیده قاچاق و احتکار کالاهای اساسی مقابله می‌کند و اجازه نخواهد داد فعالیت سودجویان و قاچاقچیان امنیت اقتصادی و آرامش مردم را تحت تأثیر قرار دهد.