تخصیص ۲ هزار تن قیر رایگان برای بهسازی معابر اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جریان سفر به خوزستان و حضور در ستاد بازآفرینی شهرستان اندیمشک اظهار کرد: اندیمشک به عنوان دروازه شمالی ورود به خوزستان و قطب کشاورزی و ریلی، نیازمند جبران عقبماندگیهای ناشی از دوران دفاع مقدس است و رویکرد ما توانمندسازی بافتهای فرسوده و حاشیهنشین است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره خروجیهای این نشست افزود: تدوین برنامه اقدام مشترک با شهرداری اندیمشک و تأمین زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت از اولویتهای اصلی وزارتخانه در این منطقه است.
وی در خصوص مشکلات طرحهای شهری تصریح کرد: رفع موانع حقوقی و چالشهای طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای اندیمشک و دزفول به صورت ویژه پیگیری میشود تا گرههای توسعهای این دو شهر باز شود.
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