به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از لوح فشرده «ادواردو آنیلی» صبح امروز پنجشنبه 11 آبان با حضور محمدحسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک در غرفه سرای روزنامه نگاران واقع در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد.
ابیانه در این برنامه گفت: این لوح دی وی دی، علاوه بر اطلاعاتی که درباره ادواردو دارد، شامل فیلم حضور او در نماز جمعه تهران به امامت آیتالله خامنهای هم هست. آن زمان ادواردو با امام خمینی (ره) دیدار داشته و آقایانهاشمی رفسنجانی، حاج احمد آقا و رهبر انقلاب را هم دیده بود و از آن جا راهی محل برگزاری نماز جمعه تهران شد. فیلم دیگری هم که در این لوح فشرده وجود دارد، مربوط به یک سال قبل از آمدن ادواردو به ایران است. تاریخ این فیلم 29 فروردین 1359 است و فیلم هم، شامل مناظره من و آمریکاییهاست.
وی افزود: خیلیها این سوال را مطرح میکردند که ادواردو چه دید که شیفته اسلام شد؟ ما هم در طول فعالیتمان در کشورهای مختلف، هرجا که مبانی اسلام را ارائه میکردیم، با استقبال روبرو میشد و مخاطبانمان هم مسلمان میشدند. اگر اسلام آن گونه که هست معرفی شود، میتواند مردم غرب را جذب کند، همان طور که ادواردو و دوستش را که پسر سلطان شراب سازی ایتالیا بود، جذب کرد.
سفیر سابق ایران در مکزیک در ادامه گفت: بسیاری از مردم بودند که با شنیدن حدود 20 حدیث و روایت، میرفتند و نوبت بعد که آنها را میدیدیم، میآمدند و میگفت ما به همراه دوستان و خانواده مان میخواهیم مسلمان شویم. اگر در غرب اسلام را تحریف میکنند، به این دلیل است که مردم تمایلی به مطالعه قرآن و آشنایی با آن نداشته باشند. چرا که اگر با قرآن آشنا شوند، همان اتفاقی رخ میدهد که برای ادواردو و دوستش اتفاق افتاد.
ابیانه گفت: باید بتوانیم اسلام را از دیوارهای سانسور در غرب عبور بدهیم چون مردم غرب هم امروز به شدت از بطالت لیبرالیسم خسته هستند. در غرب مردم با اسلام آشنا نیستند چون رسانههای صهیونیستی آن را معرفی میکنند. مردم غرب نگاه واقعی قرآن به حضرت مسیح و حضرت مریم را نمیدانند.
وی در پایان و پیش از رونمایی از لوح فشرده مورد نظر گفت: برخی از علاقه مندان ادواردو در حال نوشتن کتاب و داستان درباره وی هستند و عدهای هم برای ساخت مستند او ابراز علاقه کرده اند.
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