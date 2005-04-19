روياي بسته شده ...بر اساس متد جان ماتين شكل گرفته است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين نمايش بازخواني يادداشت هاي روزانه "كريستف كلمب" و نوشته محمد چرمشير است. دشت آراي در گفتگوي كوتاهي درباره شيوه اجرايي اين نمايش گفت: "روياي بسته شده به اسبي كه از پا نمي افتد" بر اساس تمرينات كارگاهي خلاق مند "اجراهاي چند فرهنگي" " جان مارتين" شكل گرفته است.

وي در ادامه افزود: در اين متد كه عمده ترين تمركزش بر درك ، دريافت و انتقال انرژي ست، گروه در فرايندي خلاق، گونه اي متفاوت از اجرا را تجربه كرده است و ديگر اين كه به تركيب اين متد اجرايي با فضاسازي در اجرا و رسيدن به شعر فضا توجه بسيار شده است.

سرپرست "گروه هنرهاي اجرايي ويرگول" در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فعاليت هاي گروه گفت: در اين گروه افرادي با تخصص هاي متفاوت و از همه گرايش هاي هنري و علوم انساني گرد هم آمده اند تا با شناخت و توجه دقيق تر به وجوه مختلف "چند وجهي اجرا" بتوانند زمينه هاي بكر موجود در اجرا - كه مهجور مانده اند - را شناسايي كرده و با تاكيد بر "ايده پردازي" در فرآيند ساخت يك اجرا بتواند با مديريتي با مديريتي موازي به فضاهاي شناخته اجرا ياري كنند.

دشت آراي اصلي ترين دل مشغولي اين گروه را "تجربه" و پژوهش عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد كه با بهره مندي موازي از اين دو عنصر بتواند به سمت "زبان اجرايي جهاني" خيز بردارد.

"روياي بسته شده به اسبي كه از پا نمي افتد" تازه ترين تجربه گروه هنرهاي اجرايي ويرگول است كه در بيست و سومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر در كارگاه نمايش اجرا شد.

در اين نمايش نگار عابدي، هادي كمالي مقدم، ندا مقصودي ، اشكان صادقي و بهنام تشكر بازي مي كنند. همچنين "آنكيدو دارش" به عنوان آهنگساز و "ماندانا ني ريز" به عنوان نوازنده ويلن سل در اين نمايش حضور دارد.

"روياي بسته شده به اسبي كه از پا نمي افتد"از اول ارديبهشت ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت 18 در كارگاه ؟؟؟؟ (مجموعه تئاتر شهر) به روي صحنه مي رود.