توليد 220 تن ماهي قزل آلا در قم

مهندس عليرضا جوانمردي، مدير شيلات استان درگفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در قم گفت: در سال گذشته در مجموع 85 تن ماهي گرمابي، و 8 تن ماهي خاوياري در سطح استان توليد شد و علاوه بر آن، 28 تن نيز توليد در منابع آبي بوده است.



وي افزود: در مجموع در سال گذشته 342 تن انواع محصولات شيلاتي در قم توليد شد كه به دليل عدم تحقق اعتبارات، ما نتوانستيم به ميزان پيش بيني شده يعني 450 تن دست پيدا كنيم.



جوانمردي با اشاره به برگزاري 29 دوره آموزشي ـ ترويجي پرورش ماهي در استان قم در سال گذشته، گفت: طي همين مدت پروژه طرح همياري در توليد، بهينه سازي حمل و نقل و فرهنگ سازي، نمايشگاه و همايش آبزيان و سلامتي و نيز جشنواره طبخ غذاي آبزيان در قم برگزار شد.



وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص اجراي پروژه پرورش ماهي در استخر‌هاي اين استان گفت: در حال حاضر 9 استخر در استان به پرورش ماهيان گرمابي و 2 باب استخر نيز به پرورش ماهيان قزل‌آلا اختصاص يافته است.



مدير شيلات استان قم با بيان اين كه ايجاد زمينه و بستر لازم جهت توسعه آبزي پروري در منابع آبهاي شور استان جزو برنامه‌هاي آينده شيلات قم مي‌باشد، خاطر نشان كرد: از مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين اداره در سال جاري مي‌توان به اجراي پروژه افزايش توليد در واحد سطح، پروژه پرورش ماهيان سردابي در قفس و آبزي پروري در منابع آب‌هاي داخلي اشاره كرد.