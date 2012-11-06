هزینه ساخت پادگان جدید ارتش در زنجان 200 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر امیر علیرضا توانایی شامگاه دوشنبه در جلسه انتقال پادگان زنجان به بیرون از شهر اظهار داشت: در صورتی که مشکل ما با مسکن و شهرسازی و روستای جارچی در محل فعلی پادگان در موضوع مالکیت حل شود بدون درنگ کار اجرایی عملیات جابجایی پادگان را آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به وجود مشکلاتی در محل پادگان جدید در روستای اسفجین و امین آباد افزود: در این ناحیه به دلیل وجود معارض در زمین ارائه شده برای ساخت پادگان با مردم به مشکل برخورده ایم.

معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش در رابطه با عقب نشینی پادگان در راستای آزادسازی معابر شهر زنجان ادامه داد: در صورتی که مشکلات جابجایی برای ما حل شود این آمادگی را داریم که عقب نشینی را انجام دهیم.

امیر توانایی با اشاره به نامشخص بودن وضعیت فعلی ارتش در امر جابجایی و حل نشدن برخی از مشکلات خاطرنشان کرد: با این شرایط نمی توان زمین فعلی پادگان را برای تغییر کاربری واگذار نمود.

امیر توانایی اظهار داشت: در ابتدا باید مشکل مربوط به روستای جارچی حل و فصل گردد و این در حالی است که ارتش همواره سعی بر این دارد که با همه ارگان ها تعامل داشته باشد.