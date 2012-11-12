تاخیر بر پیشانی مسکن مهر هرمزگان/استاندار: مشکلی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از امتیازات دولت های نهم و دهم را می توان مسکن مهر دانست. اقدام مهم و قابل دفاعی که دولت برای اجرای آن تمام قد به میدان آمد و آستین بالا زد. در استان هرمزگان این طرح ملی همزمان با سراسر کشور در سال 86 آغاز شد که عمده کار آن در مرکز استان و شهرک نوپای پیامبر اعظم (ص) مستقر بود مکانی که طبق پیش بینی های اعلام شده 120 هزار نفر در آن سکنی می گزینند.

زمین، تسهیلات بانکی و زیرساختها سه مشکل عمده این پروژه برای اجرا بود همه این مراحل نیازمند همت و تدبیر مسئولان و همراهی مردم بود. مسئولیت مسکن مهر در ابتدا به استانداران سپرده شد اما در ادامه راه و ترسیم نقشه مسیر، مسکن و شهرسازی متولی مسکن مهر شد. در شهرهای زیر 25 هزار نفر بنیاد مسکن این مسوولیت را پذیرفت.

استقبال مردم از مسکن مهر آغاز شد و در اندک زمانی این طرح در چنبره مشکلات دست و پنجه نرم می کرد. بروکراسی، عدم فعالیت اتحادیه های قوی، عدم واگذاری زمین به 93 تعاونی، تداخل مسئولیت، سپردن کار به افراد غیر متخصص، تسطیح و آماده سازی و تغییر روال از تعاونی به گروهی بر سه مشکل قبلی مسکن مهر در استان افزود.

با همه این اوصاف دولت برای اجرای این پروژه عزمش را جزم کرده بود وزیر مسکن که او را می توان تاثیرگذار ترین عضو کابینه در زندگی اجتماعی مردم دانست با سرکشی و برپایی جلسات سعی می کرد ضمن هماهنگ کردن نهادها و دست اندرکاران راه را برای اجرا هموار کند. استاندار سابق هم با خط و نشان کشیدن برای بانکهای عامل بدنبال حل و تسریع در پرداخت وام بود. تسطیح و آماده سازی، راه، آب، برق، فاضلاب، فضای آموزشی، فضای سبز، حمل و نقل عمومی، امکانات قابل دسترس و ... از زیرساختهای مسکن مهر بود که باید به موازات مسکن مهر در استان تهیه و تکمیل و راه اندازی می شد.

این طرح که در سراسر کشور ساخت یک میلیون و 200 هزار واحد را هدفگذاری کرده بود در استان هرمزگان به گفته مدیرکل جوان مسکن استان 56 هزار واحد مسکونی در هرمزگان در حال احداث است که 16 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر است.

این در حالیست که لقمانی مدیرکل سابق بنیاد مسکن هرمزگان در شهریور ماه سال 90 آمار متقاضیان مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر را 10 هزار و 400 واحد اعلام و خبر از افتتاح پنج هزار و 400 واحد مسکن مهر را در شهرهای زیر 25 هزار نفر تا پایان سال 90 می دهد.

تب و تاب مسکن مهر قرار شد دو سه ساله فرو بنشیند و این طرح که از سال 86 آغاز شده بود مقرر شد در سال 88-89 به بهره برداری برسد، به درازا کشیده شد و نخستین فاز 50 واحدی مسکن مهر هامون در تیر ماه 88 به بهره برداری رسید. سال 88 رسیده بود و باید تسهیلات آماده سازی پرداخت می شد اما هنوز پروژه های زیادی بلاتکلیف مانده بودند.

تعیین ساز و کار جدید انتخاب پیمانکار و قراردادهای سه جانبه و چهار جانبه و شیوه های جدید پرداخت تسهیلات، بررسی مشکلات بیمه و مالیات طرح ها، سوء مدیریت برخی تعاونی ها و نحوه نظارت و تداخل مسئولیت ها و برداشت های مختلف از شیوه انجام کار همگی دست اندازهای جدید مسکن مهر شد که دولت تلاش کرد برای هرکدام از آنها چاره ای بیاندیشد هر چند برخی از آن چاره جویی ها هیچ گاه کارساز نیفتاد.

در حالی که هنوز مشکلات مسکن مهر پابرجا بود و بسیاری از متقاضیان اقدام به فروش امتیازات مسکن مهر می کردند استاندار اسبق هرمزگان در هفته دولت در سال 89 خبر از افتتاح هزار واحد مسکونی مهر را داد، همچنین معاون عمرانی استانداری هرمزگان خبر بهره برداری از چهار هزار و 200 واحد نیز در دهه مبارک فجر در سال 89 داد که دو هزار واحد آن در بندرعباس بود.

روند کند ساخت و ساز مسکن مهر و سیر صعودی قیمت مسکن و زمین در هرمزگان همچنان ادامه داشت که رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در مراسم بهره برداری از شش هزار و 500 واحد مسکونی در استان هرمزگان در دهم اردیبهشت ماه 90 اعلام کرد جشن مسکن دار شدن همه فاقدین مسکن را در استان هرمزگان تا پایان سال 90 برگزار می کنیم که این کار بسیار بزرگی است. ولی در عمل همچنان بر متقاضیانی که فاقد مسکن هستند اضافه می شود.

این کار بزرگ در سال 90 انجام نشد ولی در این سال چند فاز این طرح به اعضا واگذار شد، نه اینکه به بهره برداری برسد. اولی خبری بود که بازیار مدیرکل سابق بهزیستی هرمزگان اعلام کرد که در آن 462 واحد مسکن مهر به مدد جویان این سازمان واگذار شده بود. افتتاح 552 واحد مسکن مهر قشم توسط معاون سیاسی امنیتی که در دومین روز هفته دولت در سال جاری به بهره برداری رسید. در ادامه 10 هزار و 303 واحد مسکن مهر با حضور رئیس جمهور و به طور همزمان در استان هرمزگان به بهره برداری رسید.

کمی باورش دشوار است که با افتتاح 10 هزار واحد در استان هرمزگان هنوز قیمت مسکن سیر صعودی داشته باشد و نتواند جو عمومی قیمت ها را مهار کند در حالیکه مدیرکل سابق مسکن افتتاح هزار و 300 واحد در سال 88 را عاملی برای کاهش قیمت مسکن قلمداد میکند.

زندوکیلی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان که نقش محوری را در افزایش وام مسکن مهر و تسریع در آن دارد در مراسم افتتاح 10 هزار و 303 واحد مسکونی گفت: تا کنون 16 هزار واحد مسکن مهر در هرمزگان به بهره برداری رسیده است. در صورتیکه افتتاح های صورت گرفته در بالا تا کنون بیش از 23 هزار واحد است.

با یک حساب سرانگشتی مجموع افتتاحیه های قبلی صورت گرفته می توان دریافت که مسکن مهر در استان یا چند بار افتتاح شده یا به بهره برداری نرسیده اندو یا ارقام و اعداد اعلام شده بسیار بیشتر است!!!

زمانیکه بندرعباس به شهر پیاده روی جهان تبدیل شد و حضور200 هزار نفر در آن پیاده روی همگانی و شکستن رکورد ملبورن آلمان !!! و نیز یادآوری حضور هشت میلیون گردشگر در ایام نوروز در استان هرمزگان !!!تردید ها را در مورد آمار و ارقام ارایه شده بیشتر می کند.

کیفیت پایین واحدها به دلیل عدم استفاده از مصالح مرغوب و مشکلات عدیده در سازه و تاسیسات مسکن مهر مهمترین چالش آینده مسکن مهر در هرمزگان خواهد بود. البته نباید منکر موفقیت های این طرح در استان شد. موفقیت هایی که در شهرستانهای استان بیشتر و مرکز استان کمتر و کمتر است.

البته آقای وزیر خبر از افتتاح 41 هزار واحد در استان هرمزگان تا پایان سال جاری داده است وعدهایی که برای چندمین بار تحققش بعید بنظر میرسد. اما آنچه می توان با یقین مطرح کرد این است که تاخیر «مهری» بر پیشانی مسکن مهر در هرمزگان شده است و مسکن مهر نیازمند همکاری و همراهی دولت یازدهم برای اتمام و زیر ساخت هایی است که بدون آن بهره برداری از مسکن مهر ممکن نیست.

افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر تا دهه فجر امسال

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در جلسه یکشنبه شب شورای مسکن که در سالن جلسات استانداری به ریاست استاندار برگزار شد، با بیان اینکه روال خوب و مناسبی در ساخت پروژه مسکن مهر در پیش گرفته شده است، بیان داشت: یکی از برتریهای استان هرمزگان نسبت به سایر استانها تصویب وام 30 میلیون تومانی برای هر واحد مسکن مهر است.

وی مانعی را برای سرعت بخشیدن به احداث مسکن مهر در استان ندانست و افزود: پنج ماه از سال در هرمزگان گرما مانع روند ساخت و ساز است اما تمامی مدیران و اعضای شورای مسکن استان باید در پاییز و زمستان که فصل کار در هرمزگان است تلاش بیشتری برای اتمام واحدهای مسکن مهر داشته باشند.

استاندار هرمزگان مصوبه شورای مسکن را هدفگذاری برای آماده سازی 10 هزار واحد مسکن مهر تا دهه فجر امسال عنوان کرد و گفت: مانعی برای احداث پیش رو نداریم و بسیاری از موانعی که در گذشته موجب کندی کار شده بود برداشته شد و مدیران از این پس با همکاری و همیاری همدیگر باید تا دهه فجر امسال 10 هزار واحد دیگر تحویل متقاضیان بدهند.

عزیزی اظهارداشت: از امروز باید برای آخر سال هم برنامه ریزی داشت پس از دهه فجر تا زمان عید نوروز هم واحدهای مسکن مهر دیگر آماده تحویل شود. این روند باید تا پایان سال 91 ادامه داشته باشد. تا وعده های دولت به عمل تبدیل شود.

وی بر ارائه خدمات زیربنای در مجتمع های مسکن مهر تاکید کرد و افزود: بناهای مدرسه، مسجد، پاسگاه های نیروی انتظامی، پارک، فضای سبز، خدمات شهرداری، آتش نشانی و سایر خدمات رفاهی باید همزمان با اتمام پروژه های مسکن مهر آماده بهره برداری باشد از این رو مدیران با تعامل بیشتر در جهت رفع موانع و رسیدن به هدفگذاری تلاش بیشتری کنند.