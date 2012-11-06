به گزارش خبرنگار مهر، 133 مقاله به این کنگره ارسال شده بود که در این میان 55 عنوان برگزیده شناخته شدند.

کنگره بین المللی بزرگداشت سید علی آقا قاضی با حضور 100 شخصیت برجسته حوزوی و دانشگاهی با هدف معرفی عرفان واقعی در مقابل عرفان‌های کاذب و نوظهور و تبیین شخصیت عرفانی مرحوم حاج سیدعلی‌آقا قاضی طباطبایی برگزار می شود.

توزیع کتاب های 'اخلاصمند اخلاص‌ کیش' حاوی فرازهایی از نامه‌ها و توصیه‌های اخلاقی و عرفانی سیدعلی آقا قاضی طباطبایی از برنامه های پیش بینی شده در برگزاری این کنگره است.

در این کنگره کتاب‌ های کوه توحید و زینت‌الارشاد در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

انتشار دو خبرنامه و مجموعه مقالات کنگره در دو جلد از دیگر انتشارات و خروجی کمیته علمی کنگره بین المللی بزرگداشت عالم ربانی سیدعلی‌آقا قاضی معرفی خواهد شد.

رونمایی از تمبر یادبود، نامگذاری یک خیابان در تبریز به نام آیت الله قاضی طباطبایی از دیگر برنامه‌های جنبی این کنگره است.

کنگره بین المللی بزرگداشت عالم ربانی سیدعلی‌آقا قاضی دوشنبه 15 آبان در دانشگاه تبریز آغاز شد و امروز 16 آبان پایان می یابد.