تقاطع غیرهمسطح شهرک مهرگان در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، احمد عجم استاندار قزوین تقاطع غیرهمسطح شهرک مهرگان به محمدیه در مسیر آزادراه قزوین به کرج افتتاح شد.

تقاطع غیرهمسطح شهرک مهرگان به طول 37 کیلومتر و دهانه مسیر کندرو به طول 16.5متر برای برقراری ارتباطی مسیر جنوبی و شمالی آزادراه قزوین به کرج و شهر محمدیه و شهرک جدیدالاحداث نهرگان احداث شده است.

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و شهرداری محمدیه با اعتباری بالغ بر 195 میلیارد ریال در ساخت این تقاطع مشارکت داشته اند.

در احداث این پروژه به منظور تسهیل در فعالیتهای نیروهای امدادی و عملکرد ایمن تر در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله از جداگرهای لرزه ای (LRB) بین عرشه میانی و پایه ها و سیستم سازه ای استفاده شده است.

همچنین پل رودخانه شترک به طول دهانه 28 متری، پل کانال طالقان با طول دهانه 21 متر و یک کیلومتر مسر دسترسی به شهرک مهرگان از دیگر پروژه هایی است که امروز به بهره برداری رسید.

بازدید از شهرک مهرگان و شرکت در جلسه شورای حمل و نقل و مسکن از دیگر برنامه های یکروزه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین است.

