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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۷

ترامپ توهماتش درباره تنگه هرمز را تکرار کرد

ترامپ توهماتش درباره تنگه هرمز را تکرار کرد

رئیس‌جمهور متوهم آمریکا بار دیگر خیالات خود درباره تصاحب تنگه هرمز را در فضای مجازی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار توهمات قبلی خود، تصویر جدیدی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرده که تنگه هرمز را در کنار مجموعه‌ای از قلمروها و مناطق مرتبط با آمریکا قرار می‌دهد؛ این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که وی بارها مدعی شد این آبراه باید بخشی از قلمرو آمریکا باشد.

در این تصویر، تنگه هرمز در کنار پورتوریکو، جزایر ماریانای شمالی، جزایر ویرجین آمریکا، گوام، جزیره ویک، واشنگتن دی‌سی، ساموآی آمریکا، ایالات فدرال میکرونزی و جزایر مارشال قرار گرفته است.

رئیس جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره این کشور در حال رویافروشی است تا بتواند آرای انتخاباتی جمهوری خواهان را بهبود بخشد.

ترامپ تاکنون ادعاهای سرزمینی زیادی را راجع به کشورهای مختلف از جمله گرینلند، کانادا، ونزوئلا و دیگر سرزمین ها مطرح کرده است.

کد مطلب 6930087

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    نظرات

    • م.ج IT ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      3 0
      پاسخ
      آمریکای تروریست رفته رفته قلمروهای اشغالی را از دست خواهد داد. اورانگوتان پا را پیش گذاشته که پس نره!!! روندها نشان می دهد که؛ آمریکا بزودی دچار تجزیه و جنگ داخلی میشود! باید تاوان ظلم هایی که به مردم جهان از جمله سرخپوستان روا داشته، بدهد: وقتش رسیده!!! پاینده جبهه مقاومت ضد استکبار و ضد استعمار❤️ 🌹

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