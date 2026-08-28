ترامپ توهماتش درباره تنگه هرمز را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار توهمات قبلی خود، تصویر جدیدی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرده که تنگه هرمز را در کنار مجموعه‌ای از قلمروها و مناطق مرتبط با آمریکا قرار می‌دهد؛ این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که وی بارها مدعی شد این آبراه باید بخشی از قلمرو آمریکا باشد.

در این تصویر، تنگه هرمز در کنار پورتوریکو، جزایر ماریانای شمالی، جزایر ویرجین آمریکا، گوام، جزیره ویک، واشنگتن دی‌سی، ساموآی آمریکا، ایالات فدرال میکرونزی و جزایر مارشال قرار گرفته است.

رئیس جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره این کشور در حال رویافروشی است تا بتواند آرای انتخاباتی جمهوری خواهان را بهبود بخشد.

ترامپ تاکنون ادعاهای سرزمینی زیادی را راجع به کشورهای مختلف از جمله گرینلند، کانادا، ونزوئلا و دیگر سرزمین ها مطرح کرده است.