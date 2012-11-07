59 هزار دانش آموز درطرح ملی حفظ و قرائت قرآن کریم شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری بعدازظهر چهارشنبه درنشست شورای قرآن آموزش وپرورش استان افزود: از این تعداد 45هزار و 359دانش آموز درطرح حفظ ملی قرآن کریم وبقیه درطرح قرائت قرآن شرکت کردند.

وی با بیان اینکه افراد شرکت کننده در این طرح بیش از60 درصد دانش آموزان را تشکیل می دهند، عنوان کرد: درطرح حفظ قرآن کریم 35هزار و 778 دانش آموز حافظ یک تا10جزء از قرآن کریم هستند.

221 مدرسه قرآنی در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

طاهری تصریح کرد: دریک سال گذشته در این استان در221 مدرسه قرآنی 708 کلاس درس با حضور23هزار و 784دانش آموز تشکیل شده است.

وی افزود: امسال دو طرح مدرسه ویژه قرآنی دوره ابتدایی در22 مدرسه و فوق برنامه قرآنی درمدارس ابتدایی پرجمعیت برگزار می شود.

مدیر کل آموزش وپرورش استان اظهار داشت: در این طرح ویژه قرآنی 59 کلاس دخترانه و50 کلاس پسرانه باجمعیت دانش آموزی دوهزارو 492 نفرزیر پوشش قرار گرفتند.

24هزار جلد کتاب آموزش قرآن کریم در بین مدارس قرآنی استان توزیع می شود

طاهری همچنین از توزیع 24هزار جلد کتاب آموزش قرآن کریم در بین مدارس قرآنی استان خبر داد و افزود: این کتابها از هفته آینده در بین دانش آموزان توزیع می شود.

وی اجرای کیفی فعالیتهای قرآنی درمدارس، آموزش معلمان برای اجرای عملی نماز و اجرای برنامه های توسعه فرهنگ نماز درمدارس را از اولویتهای بخش نماز درآموزش وپرورش عنوان کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قرآن کتاب نازل وادعیه های قرآنی کتاب صاعد هستند که هر دو به وسیله پیامبر واهل بیت به بشریت آموزش داده می شوند، افزود: امروز وظیفه ما ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز است.

طاهری بیان داشت: قرآن کتاب بیداری، بصیرت، هدایت ونور است وخورشید جان ماست که باید ازآن نور بگیریم تغذیه شویم وحرکت کنیم.