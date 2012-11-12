فروش لباس "جودی گارلند" به قیمت 480‌ هزار دلار

به گزارش خبرنگار مهر، حراجی جولینز این پیراهن را که در 1939 در این فیلم و توسط جودی گارلند پوشیده شده بود به قیمت بالایی فروخت.

ازدیگر لباس های که در این حراجی برای مجموعه داران مورد توجه است لباس جولی اندروز در فیلم"اشک ها و لبخندها" است که آن هم به قیمت گزافی به فروش می رود.

سینمای هالیوود با بهره گیری از حاشیه های تبلغاتی توانسته تادر کنار فروش و نمایش فیلم ها همچنان آثار کلاسیک را منبع درآمد مطمئنی برای خود قرار دهد.

این در حالی است که اقتباس های تازه از داستان جادوگر شهر اوز به زودی وارد شبکه نمایش سینمای آمریکا خواهد شد.

در سال گذشته لباس بازیگری چون اودری هپبورن به قیمت 910 هزار دلار قیمت گذاری شده بود.