فعال اقتصادی هند در صنعت نساجی یزد سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرادعلی میر اظهار داشت: این سرمایه گذار علاوه بر ساخت واحد تولیدی در زمینه یاد شده، قرار است 11.5 میلیون یورو برای خرید ماشین آلات و دانش فنی هزینه کند.

وی عنوان کرد: با راه اندازی این واحد تولیدی، زمینه اشتغال بیش از 200 نفر فراهم شد و روزانه 50 هزار متر مربع پارچه تولید خواهد شد.

میر یادآور شد: جلسه اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به این سرمایه گذار خارجی در زمینه های مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه ‌گذاری خارجی در مرکز خدمات سرمایه ‌گذاری استان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه اطلاعات لازم در خصوص حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی نظیر ضمانت‌های ارائه شده در خصوص ریسک‌های غیر تجاری، مزیت‌ها و مشوق‌های در نظر گرفته شده، نحوه اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت‌های سرمایه ‌گذاری و فرصت ‌های سرمایه ‌گذاری استان در حوزه نساجی ارائه شد.

میر اضافه کرد: با توجه به درخواست سرمایه‌گذار خارجی مبنی بر همکاری با شریک ایرانی، یکی از سرمایه گذاران توانمند داخلی فعال در حوزه نساجی، به سرمایه‌ گذار خارجی معرفی شد.