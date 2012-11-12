  1. استانها
  2. یزد
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

میر خبر داد:

فعال اقتصادی هند در صنعت نساجی یزد سرمایه گذاری می کند

فعال اقتصادی هند در صنعت نساجی یزد سرمایه گذاری می کند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: سامت از فعالان اقتصادی هند برای انجام سرمایه گذاری در بخش تولید پارچه در یزد اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرادعلی میر اظهار داشت: این سرمایه گذار علاوه بر ساخت واحد تولیدی در زمینه یاد شده، قرار است 11.5 میلیون یورو برای خرید ماشین آلات و دانش فنی هزینه کند.

وی عنوان کرد: با راه اندازی این واحد تولیدی، زمینه اشتغال بیش از 200 نفر فراهم شد و روزانه 50 هزار متر مربع پارچه تولید خواهد شد.

میر یادآور شد: جلسه اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به این سرمایه گذار خارجی در زمینه های مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه ‌گذاری خارجی در مرکز خدمات سرمایه ‌گذاری استان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه اطلاعات لازم در خصوص حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی نظیر ضمانت‌های ارائه شده در خصوص ریسک‌های غیر تجاری، مزیت‌ها و مشوق‌های در نظر گرفته شده، نحوه اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت‌های سرمایه ‌گذاری و فرصت ‌های سرمایه ‌گذاری استان در حوزه نساجی ارائه شد.

میر اضافه کرد: با توجه به درخواست سرمایه‌گذار خارجی مبنی بر همکاری با شریک ایرانی، یکی از سرمایه گذاران توانمند داخلی فعال در حوزه نساجی، به سرمایه‌ گذار خارجی معرفی شد.

کد مطلب 1741564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها