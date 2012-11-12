به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم سینمایی برای حضور در جشنواره بین المللی فیلم فجر آماده می شود. هم اکنون موسیقی نما آهنگ‌های فیلم توسط ناصر چشم آذر به پایان رسیده و اتودهای اولیه موسیقی متن فیلم نیز تمام شده و پس از پایان تدوین که توسط حسن ایوبی در حال انجام است، ساخته خواهد شد.

جلوه‌های ویژه بصری (رایانه‌ای) توسط امیررضا معتمدی بطور همزمان با تدوین انجام می‌شود. همچنین صداگذاری فیلم نیز بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده از چند روز آینده آغاز خواهد شد.

در"عملیات مهد کودک" علیرضا خمسه، اکبر عبدی، شمسی فضل‌اللهی، رویا شریف، حسام نواب صفوی، سروش صحت، مریم سعادت، فرزاد حسنی، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، نرگس محمدی، شبنم فرشاد ، آفاق بهشتی، ژاکلین آواره، اصغر کردبچه، علی اسکندری، مرضیه اکبرنژاد، مجید مختارپور، طوفان مهردادیان، نفیسه قدرتی به همراه بازیگران خردسال کیمیا حسینی، مبیناسادات آتشی، ساینا اژدری، ایلیا مجیدی، دانیال ابوطالب، یاس نوروزی و امیرمحمد ولی‌پور و با حضور امیر حسین رستمی نقش آفرینی می‌کنند.

"عملیات مهد کودک " فیلمی در ژانر کودک بوده و داستان آن روایتگر چند کودک است که برای جلب توجه والدینشان دست به کار بزرگی می زنند. بخش‌هایی از این فیلم به صورت جلوه‌های ویژه رایانه‌ای تولید خواهد شد.

سایر عوامل تولید عبارتند از: مدیر فیلم‌برداری: سید محسن جاهد، مدیر تولید: بهمن گودرزی، تدوین حسن ایوبی، طراح گریم: مهین نویدی، جلوه‌های ویژه بصری: امیررضا معتمدی، طراح صحنه و لباس: سحر گوران، صدابردار: بهروز معاونیان، فیلم‌بردار: حسن سلیمانی، مدیران تدارکات: عباس خدادادی و محمد سلیمانی، جلوه‌های ویژه میدانی: گروه 13 به مدیریت ارشا اقدسی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی مردانی، عکاس: لیلا خوش‌کنار.