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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی فسا

معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی فسا

فسا- در آیین تکریم و معارفه مسئول اداره تبلیغات اسلامی فسا، حجت‌الاسلام والمسلمین امیر جنگجو به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام احسان امیرزاده تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فسا صبح یکشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین احسان قاسمی معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، امام جمعه و جمعی از روحانیون این شهرستان برگزار شد.

در ادامه این آیین، از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین احسان امیرزاده رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فسا تقدیر شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین امیر جنگجو از مدیران باسابقه تبلیغات اسلامی استان فارس، به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فسا معرفی شد.

کد مطلب 6932073

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