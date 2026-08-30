به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه آیین کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه و مرکز جامع سلامت شهرستان رودان و همچنین افتتاح پروژههای زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهری، با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، مرتضی احتشام شهردار رودان، مجید سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
در این آیین، عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه رودان با اعتبار ۴۸۹ میلیارد ریال آغاز شد.
مدت اجرای این پروژه ۲۴ ماه پیشبینی شده است.
همچنین پروژههای زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت محلات پشت سپاه، گلستان، سنگرستم، بالاشهر و سنگآباد به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل ۳۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع زیرسازی، چهار هزار و ۹۲۰ متر جدولگذاری و ۳۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع آسفالت است.
بر اساس اعلام مسئولان، اعتبار اجرای این پروژهها ۴۷۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان عنوان شده است.
در ادامه، عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت رودان نیز با اعتبار ۳۱۰ میلیارد ریال کلنگزنی شد.
مدت اجرای این پروژه ۱۶ ماه تعیین شده است.
اجرای این طرحهای عمرانی و خدماتی با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و شهری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان رودان انجام میشود.
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