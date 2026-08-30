حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش استراتژیک این شهرستان در اقتصاد ملی و جایگاه ویژه آن در ایام پیادهروی اربعین به عنوان یکی از اصلیترین دروازههای ورود زائران به خاک عراق، اظهار داشت: مهران از ابتدای سال جاری تاکنون میزبان بیش از چهار و نیم میلیون زائر بوده است.
فرماندار مهران افزود: چهار خط نمودن مسیر ایلام تا پایانه مرزی نیز باعث کاهش ۸۰ درصدی حوادث جادهای شده است که نشاندهنده توجه ویژه دولت به زیرساختهای این شهرستان است.
وی با بیان اینکه حدود ۳ میلیون تن کالا سالانه از مرز مهران صادر میشود، تصریح کرد: این شهرستان از بازارچه به گذرگاه رسمی و در حال حاضر به منطقه آزاد تجاری صنعتی تبدیل شده که نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه ایفا کرده و مهران را به یکی از مهمترین مراکز تجاری غرب کشور تبدیل کرده است.
نعمتی ادامه داد: وجود شرکتهای نفتی آذر و چنگوله که تعداد زیادی از جوانان را جذب کردهاند و منطقه آزاد تجاری مهران که قرار است تحول عظیمی در سطح استان ایجاد کند، از دیگر ظرفیتهای منحصربهفرد این شهرستان به شمار میرود.
فرماندار مهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی، گفت: مهران دارای ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که ۱۴ هزار هکتار آن آبی و ۱۶ هزار هکتار دیم میباشد و ۱۱ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش سامانه گرمسیری قرار گرفته که در مجموع این ظرفیتها، مهران را به یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی در استان تبدیل کرده و نیازمند حمایتهای بیشتر در زمینه تأمین آب و تجهیزات مدرن کشاورزی است.
وی با اشاره به خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی و کشاورزی در جنگ رمضان، افزود: تاکنون نزدیک به ۷۵ درصد از خسارتهای تعمیری پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است و امیدواریم با بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود در حوزههای مرزی، کشاورزی، نفت و گردشگری، شاهد توسعه همهجانبه و پایدار مهران و استان ایلام باشیم.
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