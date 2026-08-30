آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید گلوله فولادی با یک میلیون دلار

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش ظهر یکشنبه در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح که با حضور سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در شهرستان زیرکوه برگزار شد، اظهار کرد: این واحد تولیدی با سرمایهگذاری یک میلیون دلار از کشور چین در شهرستان زیرکوه احداث میشود.
وی افزود: کارخانه تولید گلوله فولادی شرکت نگین کاوه زیرکوه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع احداث خواهد شد و با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر فراهم میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای استان در جذب سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: اجرای این طرح در شهرستان زیرکوه، گامی در مسیر توسعه فعالیتهای صنعتی، تقویت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان است.
ذاکریان هم اکنون ۲۶ درصد پروژه های سرمایه گذاری خارجی فعال استان مربوط به سرمایه گذاران چینی است، ادامه داد: ۶۱ درصد اشتغال ایجاد شده در حوزه سرمایه گذاری خارجی مربوط به پروژه های کشور چین است.
وی عنوان کرد: استقبال و حضور سرمایهگذاران چینی در خراسان جنوبی نشاندهنده ظرفیتهای مناسب استان برای سرمایهگذاری و ضرورت تداوم حمایت و تسهیلگری دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای طرحهای سرمایهگذاری است.
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