سرهنگ بهزاد بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این طرح، اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح امنیت محله‌محور و در راستای مطالبات شهروندان، طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌هایی که با ایجاد صدای ناهنجار و غیرمتعارف موجب سلب آرامش و آسایش عمومی می‌شوند، در پارک جنگلی سبزه به مرحله اجرا درآمد و ماموران انتظامی در اجرای این طرح، ۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را متوقف و آنها را برای سیر مراحل قانونی به توقفگاه خودرویی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه آلودگی صوتی یکی از معضلات جدی در مناطق تفریحی و مسکونی است، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود و پلیس به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که عده‌ای اندک با اقدامات خود، آرامش عمومی را بر هم بزنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: از شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات، پلیس را در ایجاد نظم و امنیت پایدار یاری کنند؛ همچنین امید نی‌رود با تداوم این طرح‌ها، شاهد کاهش معضلات اجتماعی و افزایش رضایت عمومی در سطح شهرستان ایلام باشیم.