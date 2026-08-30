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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

اجرای طرح برخورد با آلودگی‌های صوتی در پارک جنگلی چغاسبز ایلام

اجرای طرح برخورد با آلودگی‌های صوتی در پارک جنگلی چغاسبز ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از اجرای طرح برخورد با آلودگی‌های صوتی در پارک جنگلی چغاسبز ایلام خبر داد.

سرهنگ بهزاد بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این طرح، اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح امنیت محله‌محور و در راستای مطالبات شهروندان، طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌هایی که با ایجاد صدای ناهنجار و غیرمتعارف موجب سلب آرامش و آسایش عمومی می‌شوند، در پارک جنگلی سبزه به مرحله اجرا درآمد و ماموران انتظامی در اجرای این طرح، ۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را متوقف و آنها را برای سیر مراحل قانونی به توقفگاه خودرویی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه آلودگی صوتی یکی از معضلات جدی در مناطق تفریحی و مسکونی است، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود و پلیس به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که عده‌ای اندک با اقدامات خود، آرامش عمومی را بر هم بزنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: از شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات، پلیس را در ایجاد نظم و امنیت پایدار یاری کنند؛ همچنین امید نی‌رود با تداوم این طرح‌ها، شاهد کاهش معضلات اجتماعی و افزایش رضایت عمومی در سطح شهرستان ایلام باشیم.

کد مطلب 6932076

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