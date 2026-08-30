ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و آغاز فصل شکوفایی علم و دانش در سراسر کشور، اظهار داشت: مدارس به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، نقشی بیبدیل در آیندهسازی کشور ایفا میکنند و آغاز سال تحصیلی همواره با شور و نشاطی وصفناپذیر در میان دانشآموزان، معلمان و خانوادهها همراه است.
وی با اعلام آمار دقیق از جامعه دانشآموزی استان تصریح کرد: امسال ۱۱۴ هزار دانشآموز در مدارس دولتی و ۱۶ هزار نفر نیز در کلاسهای درس غیردولتی استان حاضر میشوند که مجموعاً بالغ بر ۱۳۰ هزار دانشآموز را شامل میشود و این نشاندهنده عزم جدی خانوادهها برای بهرهمندی فرزندانشان از نعمت تعلیم و تربیت است.
زینیوند در ادامه به زیرساختهای آموزشی استان اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۹۰۵ باب فضای آموزشی در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان برای پذیرش دانشآموزان دایر شده تا هیچ منطقهای از پوشش تحصیلی بیبهره نماند و عدالت آموزشی در سراسر استان برقرار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش کلیدی نوآوری در نظام تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: امروزه نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای ترسیم آینده یادگیری نسل جوان محسوب میشود و باید از روشهای سنتی فاصله گرفته و به سمت بهکارگیری ابزارهای نوین آموزشی حرکت کنیم تا دانشآموزان برای مواجهه با چالشهای جهان امروز آماده شوند.
وی مدرسه تلویزیونی را یکی از مصادیق بارز این رویکرد نوآورانه دانست و بیان داشت: مدرسه تلویزیونی به سهم خود توانسته است این امر را محقق کند و بستری مناسب برای دسترسی عادلانه همه دانشآموزان به محتوای آموزشی باکیفیت فراهم آورد، بهگونهای که حتی دانشآموزان در مناطق دورافتاده نیز از این امکان بهرهمند شوند.
زینیوند از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فناوری آموزشی در استان خبر داد و گفت: این اعتبار صرف تجهیز کلاسهای درس به امکانات هوشمند، ارتقای زیرساختهای شبکه آموزشی و توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری خواهد شد تا کیفیت یادگیری به طور چشمگیری افزایش یابد و گامی مؤثر در جهت تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برداشته شود.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام در پایان با اشاره به ترکیب نیروی انسانی این نهاد تعلیموبی تربیت، اظهار داشت: جامعه فرهنگیان استان شامل ۱۱ هزار و ۵۷۰ نفر است که از این تعداد، ۴۸ درصد را بانوان تشکیل میدهند و نقش مؤثر آنان در تربیت نسل آینده بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه معلمان به عنوان خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت، سهم بسزایی در شکوفایی استعدادهای دانشآموزان دارند.
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