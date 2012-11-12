افزایش فروش سلاح در آمریکا بدنبال پیروزی اوباما در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، از آنجا که مردم آمریکا نگران آن هستند که در ماه های آتی قوانین مربوط به خرید سلاح سخت تر شوند از همین رو اقدام به خرید سلاح گرم می کنند و همین امر موجب شده تا در فاصله گذشت چند روز از پیروزی اوباما در انتخابات، تعداد دارندگان سلاح در این کشور افزایش بیابد.

البته خرید سلاح گرم در آمریکا در ماه های منتهی به انتخابات نیز افزایش یافته بود و بر همین اساس در ماه اکتبر میانگین فروش سلاح در ایالات متحده 18.4 درصد افزایش یافت.

در سال 2008 و پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری نیز تعداد دارندگان سلاح گرم در آمریکا افزایش یافت و به 12 میلیون و 700 هزار نفر رسید درحالیکه در سال 2007 میلادی 11 میلیون و 200 هزار نفر در آمریکا سلاح گرم در اختیار داشتند.

برهمین اساس پس از سال 2008 نیز میزان فروش سلاح در آمریکا در مقایسه با سالهای قبل نیز با افزایش روبرو بود.

افزایش فروش سلاح گرم در آمریکا در حالی رخ می دهد که در ماه های منتهی به انتخابات سال 2012 چند مورد حمله مرگبار با استفاده از سلاح گرم در این کشور به وقوع پیوست و پس از آن انتقادت زیادی از دولت امریکا به دلیل تعلل آن در تصویب قانون برای محدود کردن مالکیت و استفاده از سلاح به عمل آمد.

یکی از این حملات خونین در تاریخ 20 جولای در کلرادو انجام شد که در آن مردی به سوی تماشاچیانی که برای تماشای فیلم به یک سینما رفته بودند آتش گشود که در نتیجه آن 12 نفر کشته و 58 نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش در سال 1994 و از سوی بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت امریکا، محدودیت های برای استفاده از سلاح های گرم در آمریکا اعمال شد اما این محدودیت ها در سال 2004 به پایان رسید و پس از آن نیز قانونی مشابهی برای محدود کردن دارندگان سلاح در آمریکا وضع نشد.