به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دانایی‌فر و مسئولان کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در عراق با حضور در محل استقرار آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع عظام تقلید قم با ایشان دیدار کردند.



وی در این دیدار رابطه دو کشور ایران و عراق را خوب توصیف کرد و گفت: ایران و عراق در زمینه های علمی، فرهنگی، زیارتی و همچنین مباحث سیاسی در منطقه از پیوند خوبی برخوردار هستند و دو ملت بزرگ به شمار می‌روند.



سفر جمهوری اسلامی ایران در عراق بیان داشت: ما در شهرهای بصره، نجف، کربلا، اربیل، سلیمانیه و کاظمین سرکنسولگری دایر کرده ایم که بسیار فعال هستند.



وی ابراز داشت: سالانه یک میلیون نفر از کشور عراق وارد ایران شده که در زمینه های تجاری، اقتصادی، زیارتی و... فعالیت دارند.



دانایی‌فر حضور زوار ایرانی در عراق را چشمگیر عنوان کرد و گفت: سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر زائر از کشور ایران به عراق مشرف می‌شوند که این رقم در حال افزایش است.



سفر جمهوری اسلامی ایران در عراق پیش بینی کرد که با تلاش های صورت گرفته امیدواریم بتوان دو ملت ایران و عراق بدون روادید به کشورها سفر کنند.



آیت الله نوری همدانی نیز در این دیدار از تلاش های سفیر و سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در عراق قدردانی کرد.



دیدار مسئولان روحانی دفتر سازمان حج و زیارت با آیت الله نوری همدانی



جمعی از روحانیون دفتر سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در نجف، کربلا و کاظمین به اتفاق هیئت همراه با حضور در محل استقرار آیت الله العظمی نوری همدانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در عراق گزارشی از فعالیت های فرهنگی جلسات، دعا، زیارات، تبیین اماکن مقدسه و برقراری دعای کمیل، توسل و ندبه و همچنین سخنرانی در حرم امام حسین(ع) توسط سخنرانان ایرانی را به محضر آیت الله العظمی نوری همدانی ابلاغ کرد.



آیت الله العظمی نوری همدانی نیز در این دیدار گفت: باید با برنامه های راهبردی برای استفاده بیشتر زوار از ظرفیت دینی در اماکن مقدسه عراق تلاش کرد.



وی ابراز داشت: احکام، عقاید و اخلاق سه محور اساسی است که باید در کاروان های زیارتی توسط روحانیون و مبلغان بیان شود.



وی تجلیل و بررسی اهداف قیام امام حسین(ع) را برای بصیرت افزایی زوار را مهم دانست و گفت: آمدن به کربلا، نجف، کاظمین و سامرا عادتی است که جز موهبات الهی به بندگان است اما نباید فراموش کنیم که اهل بیت(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند و در این راه شهادت را به دوش خریدند.



آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: ما نیز باید در جامعه طنین انداز اهداف عاشورا و کربلا باشیم و امروز که تمام دشمنان بر علیه اهل بیت(ع) و اسلام قیام کرده اند بهترین پاسخ راه امام حسین(ع) است.



این مرجع تقلید اذعان داشت: اینجانب برای رهبر معظم انقلاب، حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید و همچنین مردم دعا می کنم و امیدوارم روز به روز شاهد موفقیت های بیشتر جمهوری اسلامی ایران باشیم.

