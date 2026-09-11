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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۲

صد و نود و پنج شب قیام مردم در دلگان

صد و نود و پنج شب قیام مردم در دلگان

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و نود ‌و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6944240

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