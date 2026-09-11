https://mehrnews.com/x3d3fc ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 6944240 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۲ صد و نود و پنج شب قیام مردم در دلگان دلگان- مردم شهر دلگان در صد و نود و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6944240 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه دلگان: ناامیدی و دوگانهسازی به انسجام کشور آسیب میزند یک مدرسه ۶ کلاسه در دلگان ساخته میشود اجتماع شبانه مردم جلگه چاه هاشم دلگان ۲۳۰ هکتار از اراضی ملی دلگان از تصرف خارج شد؛ جمعآوری حفارهای غیرمجاز اجتماع مردم دلگان به شب ۱۹۲ رسید تداوم حضور مردم کردکوی در شب ۱۹۵ تجمعهای شبانه پلمب یک رستوران و کبابی متخلف در دلگان برچسبها تجمع مردمی شهرستان دلگان اجتماع مردمی
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