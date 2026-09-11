https://mehrnews.com/x3d3fd ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6944241 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ خروش شبانه مردم ایرانشهر به شب ۱۹۵ رسید ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و نود و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6944241 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه ایرانشهر: طبق تجربه دفاع مقدس نباید به بیگانگان تکیه کرد شب ۱۹۵ در گالیکش؛ مردم پای کار وحدت و همدلی دادستانی ایرانشهر به نحوه توزیع سوخت ورود کرد عالم اهل سنت نوکآباد: تریبون علما باید در خدمت تقویت انسجام باشد ایرانشهر؛ روایتی از یک سابقه تاریخی و اجتماعی «تفرقه» خط قرمز همزیستی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان تداوم حضور مردم کردکوی در شب ۱۹۵ تجمعهای شبانه برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی ایرانشهر
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