کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی در منطقه/ لزوم سوادآموزی در زمینه کامپیوتر

به گزارش خبرنگار مهر، نوئیلین هیزر در نخستین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو با تاکید براینکه ارتباطات فرد به فرد در جوامع امروزی با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کمرنگ شدن مفهوم ملیت شده است، میزبانی ایران را فرصت مناسبی برای برداشتن شکاف های دیجیتالی دانست و از میزبانی ایران تشکر کرد و گفت: در این اجلاس مایلیم بر روی بحث های کیفیت در دنیای مجازی و الکترونیک و پوشش گستردگی این فناوری و شاخص های پیش روی آن بحث صورت گیرد.

دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه ( اسکاپ ) ادامه داد: پیش از این نیز بان کی مون دبیرکل سازمان ملل بر بهینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد تجزیه و تحلیل این مباحث و همچنین برداشتن شکاف دیجیتالی جنسیتی میان زنان و دختران تاکید داشت.

هیزر با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سویی می تواند نویدبخش توسعه جوامع باشد و از سویی دیگر اثرات منفی را نیز در پی دارد، گفت: نویدبخشی فناوری شامل تبادل اطلاعات با یکدیگر است و تساوی اجتماعی را رقم می زند. اما از سویی دیگر فناوری اطلاعات در آسیا و اقیانوسیه با شکاف دیجیتالی عمیقی همراه است و این باعث عقب ماندگی بیشتر این جوامع خواهد شد.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابزاری برای رشد اقتصادی و نوآوری کشور عنوان کرد و گفت: دایره مهارت و اشتغال با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده تر خواهد شد.

وی ادامه داد: امروزه روستاها در دورترین نقاط نیز توانسته اند با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صحنه های جهانی حضور داشته باشند.

دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه گفت: برخی از کشورهای منطقه با توسعه خدمات الکترونیک توانسته اند باعث تحول کار آفرینی شده و بازارهای جدیدی را بوجود آورند.

هیزر ادامه داد: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان نیز در طول سالهای اخیر با رشدی قابل توجه روبرو بوده است و در این راستا با افزایش ظریب نفوذ تلفن همراه در این کشور مواجه بوده ایم.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه کشور پاکستان توانسته با همگرایی بین بخش خصوصی و دولتی 15 هزار دفتر فناوری اطلاعات در روستاها ایجاد کند، گفت: باید کشورهای منطقه در خصوص سواد آموزی در زمینه کامپیوتر فعالیت هایی را انجام دهند تا بتوانیم شکاف دیجیتالی موجود را کاهش دهیم و در این راستا نیازمند گردآوری اطلاعات و گسترش دانش دیجیتالی هستیم که در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در ارتباط با شکاف جنسیتی در زمینه های دیجتیالی اظهار داشت: باید بتوانیم مهارت های زنان و دختران را در این عرصه افزایش داده تا مشارکت یکسان جنسیتی را در جوامع شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: در کل باید فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت همه افراد یک جامعه قرار گیرد و در این راستا بخش خصوصی می تواند به دولت برای رسیدن به این هدف یاری رساند.

دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه خاطر نشان کرد: دولت ها باید تعهدات خود را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جدی گرفته و گامهایی در جهت مشارکت عموم مردم در این عرصه بردارند.