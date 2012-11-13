پلیس قزوین از راز قتل جوان 34 ساله پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد منصور خدایی در این باره اظهارداشت: به دنبال اعلام خانواده یک جوان مجرد 34 ساله مبنی بر گم شدن چند روزه وی در تاریخ 27 خردادماه سال جاری ماموران پلیس آگاهی شهرستان آبیک این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

این مسئول یادآورشد: با تحقیقات جامع چند ماه پلیس مشخص شد این جوان با زنی در شهرستان کرج در رفت و آمد بوده است.

وی تصریح کرد: ماموران با نیابت قضایی مضنون را دستگیر کردند و وی در بازجویی فنی اذعان کرد که در یکی از شب‌ها که این جوان در نبود شوهرم در منزل ما حضور داشت نیمه شب برادر شوهر و مادر شوهرم که در همسایگی ما هستند متوجه حضور وی در منزل شده و با شکست درب ورودی وارد خانه شدند.

متهم افزود: پس از ورود برادر شوهرم به منزل وی به سمت مقتول حمله ‌ور شد و من نیز از ترس فرار کردم.

سرگرد خدایی بیان کرد: پس از اظهارات وی مادر شوهر او نیز دستگیر شد و در بازجویی اظهارداشت که پسرش بوسیله چاقوی آشپزخانه مقتول را مورد حمله قرار داده و وی را از ناحیه کتف مجروح کرده است و سپس با تماس تلفنی پدر زن و برادرش نیز در محل حضور یافتند.

وی تصریح کرد: در تحقیقات پلیس مشخص شد که مقتول پس از جراحت شدید در بیابان‌های روستای خیرآباد کهریزک رها شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک استان قزوین افزود: با دستور قضایی ضارب و سایر متهمان این قتل نیز توسط ماموران پلیس آگاهی کرج دستگیر شدند.

سرگرد خدایی عنوان کرد: جسد مجهول‌الهویه مقتول نیز که در خرداد ماه سال جاری توسط پلیس کشف شده بود با رویت خانواده و متهمان شناسایی شد.

کشف 72 فقره سرقت با دستگیری 12 سارق در قزوین

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین، از دستگیری 12 سارق و کشف 72 فقره سرقت در این استان خبر داد.

سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان تاکستان ، ماموران انتظامی این شهرستان با انجام تحقیقات فنی ، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با تکمیل تحقیقات، این ماموران موفق شدند یک سارق موتورسیکلت را شناسایی و دستگیر کرده که متهم در بازجویی پلیس به ارتکاب 22 فقره سرقت موتورسیکلت در این شهرستان معترف شد.



این مسئول بیان کرد: سارق دستگیر شده با تغییر در شماره بدنه موتورسیکلت های سرقتی آنان را به فروش می رساند که در این خصوص تا کنون 15 مالخر شناسایی و دستگیر شده اند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: همچنین ماموران انتظامی شهرستان البرز نیز با دستگیری یک سارق موفق به کشف دو فقره سرقت موتورسیکلت در این شهرستان شدند.

سرهنگ دارایی دستگیری دو سارق و کشف شش فقره سرقت سیم برق را از دیگر اقدامات ماموران انتظامی شهرستان البرز در روز گذشته برشمرد.



وی افزود: ماموران کلانتری 14 قزوین نیز دیروز با دستگیری یک سارق ساختمان های نیمه کاره ، 18 فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره این شهرستان را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: در اقدام دیگری، ماموران کلانتری 12 قزوین با دستگیری دو سارق، موفق به کشف چهار فقره سرقت سیم برق ، سه مورد سرقت قطعات خودرو و سه مورد سایر سرقت ها شدند.



سرهنگ دارایی همچنین از دستگیری یک سارق داخل خودرو توسط ماموران کلانتری 13 قزوین خبر داد و افزود: متهم دستگیر شده به ارتکاب شش فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو معترف شده است.



وی گفت: ماموران کلانتری 17 قزوین نیز با دستگیری یک سارق داخل خودرو، موفق به کشف سه فقره سرقت قطعات خودرو در این شهرستان شدند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین، دستگیری یک سارق و کشف سه فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن توسط ماموران کلانتری 20 شهرک اقبالیه قزوین را از دیگر اقدامات پلیس در روزگذشته برشمرد.



سرهنگ دارایی افزود: در بوئین زهرا نیز ماموران انتظامی این شهرستان با دستگیری دو سارق، موفق به کشف دو فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان شدند.

بی‌احتیاطی راننده پژو در قزوین جان دو نفر را گرفت

وقوع یک حادثه رانندگی در قزوین دو کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

ماموران انتظامی شهرستان قزوین روز گذشته از وقوع یک مورد سانحه رانندگی در آزاد راه قزوین زنجان مطلع و بلافاصله در محل حاضر شدند.

در بررسی ماموران انتظامی شهرستان قزوین مشخص شد که یک دستگاه کامیون بنز با یک دستگاه سواری پژو با چهار سرنشین برخورد که راننده و سرنشین جلوی سواری براثر شدت جراحات در محل وقوع سانحه جان باختند.

در این حادثه دو سرنشین سواری مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس علت وقوع این تصادف را بی‌احتیاطی راننده پژو در تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده اعلام کرد.