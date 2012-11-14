حذف درس تنظیم خانواده به دانشگاهها ابلاغ شد

دکتر محمدحسین یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است که دیگر برنامه تنظیم خانواده نداشته باشیم، چرا که در ده‌های آینده با نیروهای مسن و افردای با سن بالا مواجه می شویم. برای همین دیگر تنظیم خانواده نداشته و برروی افزایش جمعیت متمرکز می شویم.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت مصوبه دارد و بر روی تشکیل خانواده و محوریت خانواده در نظام جمهوری اسلامی متمرکز شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است درس تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها حذف شود، گفت: دستور حذف درس تنظیم خانواده ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: دیگر هیچ درسی به عنوان تنظیم خانواده در داخل دانشگاه ها نداریم، بحث ازدواج، محوریت خانواده و افزایش جمعیت در دستور کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین دانشگاه‌ها قرار می گیرد.

یادگاری درباره اینکه آیا به طور کامل زمان حذف تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها مشخص است، گفت: درحال حاضر این درس حذف شده است، وزارت بهداشت بحث تنظیم خانواده و سرمایه های مربوط به این کار را صفر کرده، وزارت علوم هم به همین صورت عمل کرده و درس های مرتبط با تنظیم خانواده را حذف کرده و بحث افزایش جمعیت و محوریت خانواده را طرح کرده است.