به گزارش خبرنگار مهر، نظام شکوهمند جمهوری اسلامی پس از شکل گیری و استقرار در کشور، در سایه رهبری های حکیمانه امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی قاطع مردم همواره در عبور از گذرگاههای سخت، موفق و سربلند بوده است.

استان خراسان جنوبی به عنوان بخشی از سرزمین مقدس ایران اسلامی از استعدادها و توانمندی های بیشماری برخوردار است که شکوفایی این قابلیت ها، رسالت سنگین و خطیر مدیران و مسئولان است.

خراسان جنوبی امروز به واسطه برنامه ریزی جامع و تلاشی همگانی در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و روند توسعه و پیشرفت استان بسیار امیدوارکننده و درخشان است چراکه اقدامات موثری در تامین و توسعه زیرساخت های لازم برای توسعه همه جانبه و پایدار انجام شده است.

استان خراسان جنوبی از زمانی که سکان مدیریتش در دست قهرمان رشید قرار گرفت تا به امروز شاهد تغییرات اساسی بوده و به یک کارگاه سازندگی تبدیل شده است.

در زمینه پیشرفت های استان خراسان جنوبی طی چند سال اخیر خبرگزاری مهر گفتگوی اختصاصی با استاندار خراسان جنوبی داشته است که ....

خراسان جنوبی رتبه پنج مسکن مهر کشور

استاندار خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: در بخش مسکن مهر شهری 28 هزار و 500 واحد و در مسکن روستایی 29 هزار و 600 واحد مسکونی سهم استان بوده است.

قهرمان رشید با بیان اینکه تا پایان دولت دهم سعی می شود تمامی این تعهدات به انجام برسد، اضافه کرد: تنها در بخش مسکن مهر در خراسان جنوبی بالغ بر 900 میلیارد تومان از سوی دولت نهم و دهم هزینه شده است.

وی گفت: مسکن مهر در راس خدمات دولت نهم و دهم قرار داشته و تاکنون به نحو مطلوبی این امر اجرایی شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت های قابل توجه استان در بخش مسکن مهر، گفت: در حال حاضر با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در سطح کشور خراسان جنوبی رتبه پنجم کشور را در ساخت مسکن مهر دارد.

به گفته وی این رتبه در شهرهای بالای 25 هزار نفر رتبه دوم کشوری است.

وی عنوان کرد: این رتبه طی سه سال گذشته از 28 به 15 و 8 و در نهایت امروز به رتبه 5 ارتقاء یافته که نشان از همدلی و همراهی مسئولان و مردم استان است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر استان هم از حیث کیفیت و هم از حیث کمیت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، بیان کرد: در حال حاضر در خدمات زیر بنایی از جمله برق، گاز، مخابرات و آب و فاضلاب مشکلی در سطح استان وجود ندارد و بدون خدمات زیر بنایی هیچ سایتی افتتاح نمی می شود.

برق رسانی به 100 درصد جمعیت شهری و 98.6 درصد جمعیت روستایی

استاندار خراسان جنوبی در ادامه از هزینه کرد 420 میلیارد ریال از سوی دولت نیز در صنعت برق استان خبر داد و بیان کرد: هم اکنون 100 درصد جمعیت شهری و 98.6 درصد جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردار هستند.

به گفته وی تمامی روستاهای بالای 20 و 10 خانوار استان از نعمت برق برخوردار هستند.

رشید تصریح کرد: برای برق رسانی روستاهای پنج خانوار استان نیز استفاده از انرژی بادی و خورشید در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: سالانه 730 مگاوات برق در استان تولید می شود که از این میزان 200 مگاوات در استان مصرف و مابقی به خارج از استان صادر می شود.

460 میلیارد تومان برای گاز رسانی استان هزینه شد

وی با بیان اینکه گاز رسانی به استان برای دولت هزینه های اقتصادی زیادی داشته است، عنوان کرد: دولت برای توجه به استان های محروم و برقراری عدالت محوری گاز رسانی به این استان را دستور کار قرار داد.

وی هزینه گاز رسانی برای هر خانوار ایرانی را 1.5 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در خراسان جنوبی به دلیل پراکندگی شهر ها و روستا سه میلیون تومان و در شهرستانهای سربیشه و درمیان که به زودی گاز رسانی خواهند شد به شش میلیون تومان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات رسانی دولت نهم و دهم به مناطق محروم و روستاها بی بدیل بوده است، بیان داشت: این خدمات باید به نحو صحیح برای مردم اطلاع رسانی شود.

استاندار خراسان جنوبی در اطلاع رسانی خدمات دولت نباید از دایره فتوت خارج شویم، تصریح کرد: نقد های سازنده را برای توسعه و آبادانی استان می پذیریم.

آینده روشن پیش روی فعالیت های تولیدی و صنعتی

غرب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایه گذاری حکومت مردمسالاری دینی در ایران بر خلاف شعارهای دموکراسی خواهانه، علیه ایرانیان تلاش های زیادی کرده است.

در سالهای اخیر با توجه به بیداری های اسلامی این تلاش ها چند برابر شده و دشمنان با در پیش گرفتن تحریم های اقتصادی به دنبال نا امید کردن مردم از نظام هستند که رهبر حکیم و فرزانه با نامگذاری امسال به نام سال " تولید ملی، حمایت و از کار و سرمایه ایرانی" جهت ها را برای مسئولان مشخص کرده است و در شرایط فعلی باید زمینه رونق تولید را فراهم کرد و در این راه نخستین گام تقویت تولید حمایت از کارخانه های تولیدی است که مسئولان نباید از آن غافل شوند.

در استان خراسان جنوبی در راستای رفع مشکلات تولید کنندگان استاندار خراسان جنوبی به عنوان نماینده عالی دولت از نزدیک از شهر کهای صنعتی استان بازدید کرد و در جریان مشکلات این واحد ها قرار گرفت.

استاندار خراسان جنوبی در این زمینه نیز به مهر گفت: از چندی پیش بنا بر شرایط ایجاد شده در بحث اقتصادی تصمیم گرفتیم بیش از پیش مشکلات واحد های صنعتی استان را مورد بررسی قرار دهیم و نسبت به رفع آن ها اقدامات و برنامه ریزی های جدی تری انجام دهیم.

رشید ادامه داد: دولت مصمم است با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود در استان ها و شهرستان ها نسبت به رفع مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی اقدام کند.

وی با بیان این که در حال حاضر دشمن و نظام سلطه با استفاده از تمامی ابزار ها و امکانات در نبردی همه جانبه در عرصه اقتصادی با ایران قرار گرفته است، گفت: اطمینان دارم با مشارکت همه جانبه صاحبان صنایع و نیز همکاری و همراهی مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و بانک ها مشکلات به وجود آمده را حل کرده و شرایط فعلی را پشت سر خواهیم گذاشت.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مشکل اصلی واحدهای صنعتی و تولیدی استان

وی با بیان اینکه40 تا 50 درصد مشکلات صاحبان صنایع در شهرستانها حل و فصل می شود، بیان داشت: برخی از مشکلات نیز نیاز به بررسی و پیگیری بیشتر داشتند که در کمیته ای در مرکز استان مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

وی گفت: در این کمیته ویژه مشکلات جمع بندی شده و مشکلاتی که در استان قابل حل رسیدگی و مرتفع می گرددد و سایر موارد به تهران برای تصمیم گیری نهایی ارسال می شود که تاکنون مشکلات واحد های صنعتی چندین شهرستان استان در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در این کمیته ها و هم در جلسات شهرستانی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و مسئولان بانکها نیز حضور دارند.

استاندار خراسان جنوبی مشکل نقدینگی، سرمایه در گردش و معوقات بانکی را از اصلی ترین مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان عنوان کرد و افزود: ضرورت همکاری بانکها با واحدهای تولیدی باید بیش از گذشته باشد.

وی با بیان اینکه هنوز مشکلات در زمینه صنایع و شهرکهای صنعتی استان وجود دارد، بیان کرد: با تلاش های صورت گرفته و همت و مشارکت صاحبان صنایع آینده روشنی پیش روی واحد های صنعتی- و تولیدی استان است.

تکمیل سه بیمارستان تا پایان سال جاری

استاندار خراسان جنوبی در ادمه گفتگو خود با مهر به پروژه های مهر ماندگار در استان اشاره کرد و افزود: تعهد اجرای طرح های مهر ماندگار، نشاندهنده عزم والای دولتمردان برای توسعه همه جانبه کشور است.

وی بیان کرد: طرح مهر ماندگار اقدامی موثر و ابتکاری از جانب دولت خدمتگزار با هدف شتاب بخشی به روند عمران و آبادانی نقاط مختلف کشور است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت های ویژه این طرح در توسعه استان ها، اظهار داشت: جذب به موقع اعتبارات و اجرای مطابق برنامه طرح های مهر ماندگار، موجب تحقق اهداف و برنامه ها در راستای ایجاد تحولی زیرساختی در روند توسعه و عمران استان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت عدالت محور 40 طرح عمرانی و زیرساختی مهم خراسان جنوبی را در ردیف طرح های مهر ماندگار قرار داد، افزود: این اقدام موجب تزریق حدود 290 هزار میلیارد ریال اعتبار ویژه برای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه استان خواهد شد.

رشید گفت: به همین دلیل از طرح های مهر ماندگار باید به عنوان یک ظرفیت و فرصت مغتنم در راستای رفع مشکلات و ضعف های زیرساختی استان برای قرار گرفتن در مسیر هموار توسعه و عمران، استفاده کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور تحقق این پروژه ها تا پایان دولت امکان پذیر است؟ بیان داشت: همکاری بین مجلس، نماینگان و دولت در تامین منابع مالی شرط اساسی است.

وی با بیان اینکه تا کنون تدابیر لازم برای تامین اعتبارات از سوی دولت انجام شده است، گفت: تا کنون تعدادی از طرح های مهر ماندگار در بخش راه ها و گاز رسانی با تلاش مدیران و توجه خاص دولت به بهره برداری رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی از تکمیل و بهره برداری از سه بیمارستان استان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: بیمارستانهای سربیشه، سرایان و درمیان تا پایان سال جاری تکمیل و به بهر برداری خواهد رسید.

افتتاح فولاد قاین در دهه فجر

وی با بیان اینکه پروژه فولاد قاین از طرح های بزرگ اقتصادی دولت در استان خراسان جنوبی نی زتا پایان امسال به بهره برداری می رسد، ادامه داد: تکمیل و بهره برداری از این کارخانه در ردیف پروزه های مهر ماندگار بوده که تا پیان امسال فاز اول آن به بهره برداری می رسد.

وی بهره برداری از سد مخزنی سیاهو سد رزه، سد فرخی، گاز رسانی به ارک، سربیشه را از دیگر پروژه های مهر ماندگار قابل افتتاح تا پایان دولت برشمرد.

عدم تخصیص اعتبار هشت میلیارد تومانی

استاندار خراسان جنوبی در ادامه به روند کند ساخت بیمارستان بیرجند اشاره کرد و گفت: پیشرفت ساخت بیمارستان 200 تختخوابی بیرجند هم اکنون 75 درصد است که به دلیل مشکلات اعتباری روند ساخت آن بسیار کند شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری هشت میلیارد و 100 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به این پروژه اختصاص یافته است، بیان کرد: هنوز از سوی وزارت بهداشت اعتباری در این زمینه به استان نیامنده است.

رشید با بیان اینکه پیگیری های لازم برای تخصیص این اعتبار در حال انجام است، بیان داشت: با تزیق این اعتبار سعی می شود ساخت این بیمارستان نیز تا پایان دولت دهم به اتمام برسد.

فاطمه زیراچی