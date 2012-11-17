استان اصفهان رتبه سوم تولید سیب زمینی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصر اصفهانی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای تولید محصول سیب زمینی افزود: سطح زیر کشت سیب زمینی در کشور حدود 200 هزار هکتار با تولید پنج میلیون و 200 هزار تن و عملکرد 24 تن در هر هکتار برآورد شده است.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت این محصول در استان اصفهان 17 هزار و 660 هکتار و میزان تولید 446 هزار تن سیب زمینی در سال است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تاکید کرد:میزان سیب زمینی موجود در انبارهای اصفهان 267 هزار تن است و روزانه مقدار 100 تا 150 تن در میدان میوه و تره بار اصفهان عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: استان اصفهان پس از استان‌های همدان و اردبیل در جایگاه سوم تولید سیب زمینی در کشور قرار دارد.

نصر اصفهانی تاکید کرد: باید سیب زمینی کشاورزان با قیمت اقتصادی در میدان میوه و تره بار شهر اصفهان و استان‌های شرقی کشور به صورت مستقیم به دست مصرف کننده برسد.

43 هکتار از اراضی کشاورزی رهنان به روش مدرن زیر کشت سبزی رفت

مسئول زراعت مرکز جهاد کشاورزی رهنان اصفهان گفت:کشاورزان منطقه رهنان با استفاده از تکنولوژی‌های روز اقدام به کشت سبزیجات برگی گلخانه‌ای در بیش از 43 هکتار اراضی این منطقه کردند.

داریوش تباشیر اظهار داشت: کشاورزان منطقه رهنان در تهیه بستر کاشت،استفاده از روش‌های مدرن آبیاری، بذور اصلاح شده، کودهای آلی و بیولوژیک و دیگر کودهای میکرو و محلول پاشی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.



وی افزود: در این فصل شاهد کشت سبزیجات برگی گلخانه‌ای از جمله ریحان، اسفناج، نعناع در این منطقه بوده و پیش بینی می‌شود از هر هکتار 37 تا 40 تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.



مسئول زراعت مرکز جهاد کشاورزی رهنان اصفهان با اشاره به صرفه جویی در مصرف بذر در 100 هکتار از اراضی کشاورزان این منطقه گفت: کارشناسان این مرکز با صدور اطلاعیه‌های پیش آگاهی به کشاورزان، اسامی سموم مورد نیاز و مقدار مصرف آن‌ها را در هر تن برای آن‌ها تعیین کرده که منجر به کاهش مصرف بذر شد.



وی افزود: بیش از 100 هکتار گندم آبی در این منطقه با استفاده از بذور خودمصرفی که با سموم قارچ کش "کار بوکستین تیرام" و "کار بندازیوم" آغشته شده، کشت شده است.

سیستم سورتینگ سیب زمینی در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان از راه‌اندازی سیستم سورتینگ برای سورت و بسته‌بندی سیب زمینی در راستای بهبود وضعیت بازرگانی این محصول در اصفهان خبر داد.

اصغر محسن زاده کرمانی با بیان اینکه سیستم سورتینگ برای سورت و بسته‌بندی سیب زمینی در راستای بهبود وضعیت بازرگانی این محصول در اصفهان راه‌اندازی می‌شود، اظهار داشت: راه‌اندازی این سیستم برای عرضه بهتر محصول سیب زمینی به بازار و نیز مناسب سازی برای صادرات انجام می‌شود.



وی با اشاره به سایر فعالیت‌های در دست اجرای جهاد کشاورزی اصفهان برای بهبود تولید افزود: جایگزینی سطح زیر کشت سیب زمینی استان با محصولات دیگر مانند ذرت، چغندر قند، سیر، خیار و صیفی‌جات و نیز استفاده از کارشناسان ناظر سیب زمینی در تولید از جمله این فعالیت‌ها است.



به گفته سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی، این سازمان همچنین در نظر دارد ارقام جدید سیب زمینی در مزارع را به منظور تنوع استفاده، افزایش عملکرد و اقتصادی کردن زراعت سیب زمینی کشت کند.



وی گفت: برنامه تبلیغی و آموزشی برای افزایش مصرف سرانه سیب زمینی از طریق آموزش طبخ غذاهای حاصل از سیب زمینی می‌تواند سبب افزایش مصرف سرانه سیب زمینی شود.



محسن زاده کرمانی اضافه کرد: استان اصفهان هم اکنون با تولید چهار میلیون و 500 هزار عدد غده بذری و تولید هفت هزار تن غده بذری گواهی شده و مادری مقام اول در کشور را دارد.



به گفته وی جهاد کشاورزی استان اصفهان برای تولید سیب زمینی با میزان کنترل شده کودهای شیمیایی و سموم با عنوان محصول سالم نیز برنامه ریزی کرده است.