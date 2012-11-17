به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در آخرین روز از هفته کتاب در جمع کتابداران استان قم اظهار داشت: هدف اصلی همه حرکت‌های ما در تاریخ اسلامی، فرهنگی است و یکی از رسالت‌های بزرگ انبیای الهی تعلیم کتاب و در اختیار قرار دادن آن برای مردم است.



وی با اشاره به اهمیت شغل کتابداری افزود: کاری که شما انجام می‌دهید، یکی از کارهای اساسی در جامعه و از رسالت‌های مهم فرهنگی است.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) افزود: باید تعداد کتابخانه‌های آیات عظام و کتابخانه‌های خصوصی و میزان مطالعه آنان نیز در آمار گنجانده شود و جز محاسبات قرار گیرد.



وی افزود: مردم را باید به سمت مطالعه آنچه که ضروری است و به سود دنیا و آخرت آنان است، سوق داد تا جامعه به سمت هدف های مهم حرکت کند.



حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منویات مقام رهبری در خصوص کتابخوانی تصریح کرد: کتابخانه‌ها باید با خانه‌ها ارتباط برقرار کنند و فرهنگ کتابخوانی بین عموم مردم ترویج شود.



توجه به ساخت کتابخانه در مناطق پرجمعیت و محروم



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان قم پرداخت و گفت: عمده رسالت ما بر این است تا علاوه بر استفاده از فضای فیزیکی کتابخانه ها جهت مطالعه ی اعضا، کتاب به امانت برود.



علی فریدونی ادامه داد: در سال گذشته، بیش از یک میلیون جلد کتاب توسط اعضای کتابخانه‌ها به امانت رفت و در 6 ماه نخست سال جاری 600 هزار جلد رقم امانت کتاب بود.



وی افزود: در استان توجهات خوبی به کتابخوانی شده و پیشرفت خوبی در توسعه کتابخانه ها بوجود آمده است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی قم بر ضرروت گسترش کتابخانه‌ها تأکید کرد و خواستار شد: باید برای ساخت کتابخانه در مناطق پرجمعیت و محروم برنامه ریزی شود و به ساخت کتابخانه و رعایت استانداردها در کتابخانه ها توجه بیشتری شود.

