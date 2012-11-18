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۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

زمین چمن ورزشگاه نقش جهان زیر کشت رفت

زمین چمن ورزشگاه نقش جهان زیر کشت رفت

اصفهان - خبرگزاری مهر: زمین چمن ورزشگاه نقش جهان اصفهان صبح امروز یکشنبه بعد از کش و قوسهای فراوان سرانجام زیر کشت رفت.

به گزارش خبرنگارمهر، روزهای گذشته صحبتهایی درمورد عدم کشت زمین چمن در فصل مورد نظر به  گوش می رسید وانتقادهایی در مورد تاخیر در کشت زمین ورزشگاه نقش جهان به زبان آورده می شد اما صبح امروز سرانجام چمن این ورزشگاه توسط پیمانکار نقش جهان کشت شد.

پیش از این قرار بود کشت چمن ورزشگاه در هفته نخست آبان انجام شود اما به دلیل مشکلاتی که درمورد بودجه آن وجود داشت کشت چمن این ورزشگاه با تاخیر چند هفته ای انجام شد.

با توجه به کشت چمن ورزشگاه در زمان مناسب مسئولان می توانند 9 ماه دیگر از زمین  چمن این ورزشگاه بهره برداری کرده و این زمین 9 ماه دیگرتوانایی میزبانی یک مسابقه فوتبال را در خود دارد.

کد مطلب 1746868

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