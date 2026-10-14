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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۴

ارائه بیش از ۵۷ هزار خدمت بهداشتی به کودکان شهرستان دیّر

ارائه بیش از ۵۷ هزار خدمت بهداشتی به کودکان شهرستان دیّر

بوشهر- معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از ارائه ۵۷ هزار و ۴۰۰ خدمت بهداشتی و مراقبتی به ۸ هزار و ۵۳۲ کودک در شش‌ماهه نخست سال جاری  در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مژده بشیریان صبح چهارشنبه در جریان فضاسازی پایگاه سلامت دوستدار کودک در مرکز خدمات جامع سلامت شهدای بردستان اظهار کرد: سلامت کودکان تنها به مراقبت‌های بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه فراهم‌کردن محیطی امن برای آموزش، بازی، نشاط، کتاب‌خوانی و پرورش خلاقیت، نقش مهمی در رشد ذهنی و همه‌جانبه آنان دارد.

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به ارائه ۵۷ هزار و ۴۰۰ خدمت بهداشتی به ۸ هزار و ۵۳۲ کودک در شش‌ماهه نخست سال جاری افزود: این خدمات در قالب مراقبت‌های پزشک و غیرپزشک و با هدف پایش وضعیت سلامت، شناسایی به‌موقع مشکلات و حمایت از رشد و تکامل کودکان در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت ارائه شده است.

وی با تشریح خدمات ارائه‌شده به کودکان بیان کرد: غربالگری تیروئید، ارزیابی رشد از طریق اندازه‌گیری قد، وزن و دور سر، سنجش بینایی و شنوایی، مشاوره تغذیه با شیر مادر، غربالگری تکامل کودکان با استفاده از ابزار ASQ، مراقبت از سلامت دهان و دندان، تجویز مکمل‌ها، آموزش به مادران و بررسی وضعیت تغذیه از جمله مراقبت‌های ارائه‌شده توسط کارکنان غیرپزشک است.

وی ادامه داد: ویزیت و معاینه کامل کودکان و نوزادان نیز توسط پزشکان انجام می‌شود تا وضعیت سلامت آنان ارزیابی و در صورت نیاز، اقدامات مراقبتی و درمانی لازم پیگیری شود.

بشیریان با اشاره به فضاسازی پایگاه سلامت دوستدار کودک در مرکز خدمات جامع سلامت شهدای بردستان خاطرنشان کرد: این پایگاه با همکاری شهرداری بردستان تجهیز و راه‌اندازی شده است و می‌تواند علاوه بر فراهم‌کردن محیطی مناسب برای کودکان، زمینه توسعه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی و تقویت خلاقیت آنان را فراهم کند.

ارائه بیش از ۵۷ هزار خدمت بهداشتی به کودکان شهرستان دیّر

وی افزود : همکاری مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی در حوزه سلامت، زمینه‌ساز ارائه خدمات مؤثرتر به خانواده‌ها و توجه بیشتر به نیازهای جسمی، روانی و رشدی کودکان است.

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر همچنین با اشاره به حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در جریان فضاسازی این پایگاه، ابراز امیدواری کرد با حمایت و همراهی این مجموعه، امکانات بیشتری در زمینه تأمین کتاب‌های کودک، وسایل بازی و ابزارهای آموزشی و خلاقیتی برای این مرکز فراهم شود.

در حاشیه این بازدید، رسولی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز از حمایت و توزیع کتاب در پایگاه سلامت دوستدار کودک خبر داد.

کد مطلب 6977337

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