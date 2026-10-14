بخشدار ارم: حمایت از ورزشکاران در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از ورزشکاران، مربیان و فعالان ورزشی با قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران و فعالان ورزشی، ورزش را یکی از اولویت‌های توسعه بخش ارم دانست و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی برای رفع موانع تأکید کرد.

وی گفت: ورزش فقط یک فعالیت تفریحی نیست؛ ابزاری برای سلامت، نشاط، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پرورش جوانان است. حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای ورزشی بخش ارم از برنامه‌های مهم بخشداری است و با همکاری اداره ورزش و جوانان و سایر نهادها، پیگیر رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های ورزشی خواهیم بود.

بخشدار ارم افزود: بخش ارم ظرفیت‌های ورزشی قابل توجهی دارد و نباید این ظرفیت‌ها محدود به کمبود امکانات بماند. لازم است برنامه‌ای مدون برای ورزش بخش تدوین شود و ورزشکاران نیز در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند.

جعفری با اشاره به برگزاری چند جلسه در سال جاری باحضور پیشکسوتان و ورزشکاران گفت: این نشست‌ها با هدف شنیدن بی‌واسطه مشکلات ورزشکاران و تبدیل مطالبات به برنامه اجرایی ادامه خواهد یافت.

در این نشست که در محل بخشداری ارم برگزار شد، ورزشکاران حاضر به صورت صریح و بی‌واسطه مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، وضعیت نامناسب برخی سالن‌ها و زمین‌های ورزشی، نبود زمین چمن استاندارد، هزینه‌های بالای اعزام به مسابقات استانی و کشوری، بیمه ورزشکاران، حمایت از تیم‌های محلی، توجه ویژه به ورزش بانوان و ورزش روستایی، آموزش و ساماندهی مربیان، استعدادیابی و جذب حامیان مالی از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین ورزشکاران پیشنهادهایی برای ساماندهی مدیریت ورزش بخش ارم ارائه کردند. انتخاب گزینه‌های مدیریت ورزش بخش از سوی ورزشکاران یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده بود. حاضران تأکید کردند مدیریت ورزش بخش باید با مشارکت خود ورزشکاران، شناخت ظرفیت‌های محلی و برنامه‌ریزی بلندمدت انتخاب و تقویت شود.

ورزشکاران حاضر با قدردانی از توجه بخشداری، خواستار تداوم جلسات، تشکیل کارگروه ورزش، حمایت مالی از تیم‌ها، تأمین تجهیزات، رایزنی برای استفاده از ظرفیت‌های استانی و کشوری، توجه به ورزش روستایی و بانوان شدند.

در پایان این نشست مقرر شد مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده در قالب کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان ورزشکاران بررسی شود و نتایج آن پس از جمع‌بندی به اطلاع ورزشکاران برسد. همچنین مقرر شد جلسات هم‌اندیشی به صورت دوره‌ای و با حضور دستگاه‌های مرتبط ادامه یابد.