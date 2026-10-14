خبرگزاری مهر- گروه جامعه؛ مهدیه حسن نائینی: بارداری با مجموعه‌ای از مراجعات پزشکی، آزمایش‌ها و سونوگرافی‌هایی همراه است که انجام به‌موقع آن‌ها برای مراقبت از سلامت مادر و جنین اهمیت دارد؛ اما دسترسی به این خدمات تنها به وجود پزشک و مرکز درمانی محدود نمی‌شود. مدت انتظار برای ویزیت، هزینه خدمات تشخیصی، پوشش بیمه و فاصله تا مراکز مجهز نیز می‌توانند بر تجربه مادران در این دوره تأثیر بگذارند.

برای برخی مادران، مسیر مراقبت‌های بارداری از انتخاب میان مراکز درمانی مختلف آغاز می‌شود؛ انتخابی که گاهی میان هزینه کمتر، انتظار طولانی‌تر و دسترسی سریع‌تر به خدمات قرار می‌گیرد. تجربه یکی از مادرانی که این مسیر را طی کرده، نشان می‌دهد تفاوت مراکز دولتی و خصوصی را باید نه‌تنها در تعرفه خدمات، بلکه در زمان انتظار، شرایط محیطی و میزان پرداخت از جیب نیز بررسی کرد.

وقتی ویزیت پزشک به انتظار گره می‌خورد

این مادر می‌گوید زمان انتظار برای ملاقات با متخصص زنان به مرکز درمانی بستگی دارد. به گفته وی، در کلینیک بیمارستان‌های دولتی، به دلیل پایین‌تر بودن هزینه خدمات و مراجعه زیاد بیماران، گاهی پزشک چند بیمار را به‌صورت هم‌زمان به اتاق معاینه دعوت می‌کند؛ شرایطی که می‌تواند بر تجربه مراجعه و فرصت گفتگوی فردی بیمار با پزشک تأثیر بگذارد.

وی درباره مراجعه به مطب نیز توضیح می‌دهد که در تجربه شخصی‌اش، زمان انتظار برای ویزیت پزشک از حدود ۱۵ دقیقه تا نیم ساعت متغیر بوده است؛ هرچند معتقد است وضعیت مطب‌ها یکسان نیست. به گفته وی، انتظار در بیمارستان طولانی‌تر بوده است.

این تجربه، به‌تنهایی بیانگر وضعیت همه کلینیک‌ها و مطب‌های کشور نیست، اما اهمیت بررسی زمان انتظار و شرایط ارائه خدمات در مراکز مختلف را نشان می‌دهد. برای ارزیابی دقیق‌تر این مسئله باید مدت انتظار بیماران، تعداد مراجعات روزانه و نحوه ارائه خدمات در مراکز دولتی و خصوصی بررسی شود.

سونوگرافی؛ انتخاب میان هزینه کمتر و انتظار کوتاه‌تر

تفاوت مراکز درمانی در ارائه خدمات تشخیصی نیز بخش دیگری از تجربه این مادر است. وی می‌گوید برای انجام سونوگرافی به درمانگاه، کلینیک بیمارستان و مرکز سونوگرافی آزاد مراجعه کرده و در دو مرکز نخست، معطلی بیشتری را تجربه کرده است؛ در مقابل، مرکز آزاد خلوت‌تر بوده و از نظر نظافت محیط نیز شرایط مناسب‌تری داشته است.

به گفته وی، پوشش بیمه‌ای در درمانگاه و کلینیک بیمارستان بخش بیشتری از هزینه سونوگرافی را کاهش می‌داد، درحالی‌که مراجعه به مرکز آزاد تجربه متفاوتی از نظر مدت انتظار و شرایط محیطی برایش رقم زد.

با این حال، مراکز آزاد نیز لزوماً به معنای پرداخت کامل هزینه از سوی بیمار نیستند. این مادر اشاره می‌کند که برخی از این مراکز تعدادی از بیمه‌ها را می‌پذیرند؛ بنابراین، میزان پرداخت نهایی به نوع بیمه، قرارداد مرکز و خدمت دریافتی بستگی دارد. در چنین شرایطی، انتخاب مرکز برای مادر باردار تنها به قیمت سونوگرافی محدود نمی‌شود. مدت انتظار، شرایط محیطی، دسترسی به نوبت و سهم پرداخت از جیب نیز می‌توانند در تصمیم وی نقش داشته باشند.

وقتی نوع بیمه هزینه آزمایش را تغییر می‌دهد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌های دوران بارداری، آزمایش‌ها و بررسی‌های تشخیصی است. هزینه این خدمات با توجه به نوع آزمایش، مرکز ارائه‌دهنده و میزان پوشش بیمه تفاوت دارد و برخی آزمایش‌های تخصصی می‌توانند هزینه قابل‌توجهی به خانواده تحمیل کنند.

این مادر با اشاره به تجربه خود از بیمه نیروهای مسلح می‌گوید هزینه آزمایش غیرتهاجمی پیش از تولد یا NIPT برای وی در سال گذشته حدود هفت میلیون تومان بوده که از این مبلغ، دو میلیون تومان را شخصاً پرداخت کرده و باقی هزینه از سوی بیمه تأمین شده است.

این ارقام مربوط به تجربه شخصی وی در سال گذشته است و نباید به‌عنوان تعرفه فعلی یا میزان پوشش ثابت بیمه در نظر گرفته شود. هزینه این آزمایش و سهم پرداختی بیمار ممکن است با توجه به زمان انجام، مرکز ارائه‌دهنده و شرایط بیمه متفاوت باشد.

وی همچنین می‌گوید بر اساس تجربه‌اش، برخی بیمه‌ها هزینه این آزمایش را پوشش نمی‌دهند. با این حال، نمی‌توان بدون بررسی ضوابط رسمی، این موضوع را به تمام بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت یا سایر بیمه‌ها تعمیم داد؛ زیرا پوشش خدمات تشخیصی ممکن است به نوع بیمه‌نامه و شرایط قرارداد بستگی داشته باشد.

مسئله فقط یک آزمایش نیست. در طول بارداری، ممکن است پزشک با توجه به شرایط مادر و جنین، آزمایش‌های خون، سونوگرافی‌ها و بررسی‌های تکمیلی مختلفی تجویز کند. مجموع هزینه این خدمات می‌تواند برای خانواده اهمیت پیدا کند، به‌ویژه زمانی که بخشی از آن‌ها تحت پوشش بیمه نباشند یا بیمار ناچار به مراجعه به مرکزی خارج از شبکه پوشش بیمه‌ای خود شود.

در عین حال، ضرورت انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های تخصصی باید بر اساس شرایط پزشکی هر مادر و نظر پزشک تعیین شود. هزینه بالاتر یک آزمایش به‌تنهایی به معنای ضروری بودن آن برای همه زنان باردار نیست.

زایمان؛ تفاوت هزینه در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی

هزینه زایمان نیز بخش مهمی از مخارج این دوره است. این مادر می‌گوید در تجربه وی، برخی بیمارستان‌های فوق‌تخصصی با بیمه‌اش قرارداد مستقیم نداشته‌اند و برای دریافت بخشی از هزینه‌ها لازم بوده است پرونده و مدارک درمانی را پس از زایمان به شرکت بیمه ارائه کند.

در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از هزینه‌ها در نهایت بازپرداخت شود، خانواده ممکن است ناچار باشد در ابتدا مبلغ بیشتری بپردازد. میزان بازپرداخت نیز به مفاد بیمه‌نامه، سقف تعهدات و شرایط پذیرش مدارک بستگی دارد.

وی در مقابل، هزینه زایمان در بیمارستان‌های دولتی را در تجربه خود بسیار پایین و در برخی شرایط رایگان توصیف می‌کند. با این حال، هزینه نهایی برای همه مادران یکسان نیست و به نوع زایمان، خدمات دریافتی، پوشش بیمه و مقررات جاری بستگی دارد. بنابراین، برای مقایسه دقیق بیمارستان‌های دولتی و خصوصی باید تعرفه‌های روز و شرایط بیمه‌ای هر مرکز بررسی شود. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که هزینه مراقبت‌های بارداری تنها به مبلغ ویزیت یا هزینه زایمان محدود نیست؛ مجموع هزینه‌های آزمایش، سونوگرافی، مراجعات پزشکی و رفت‌وآمد نیز باید در نظر گرفته شود.

دسترسی به خدمات؛ فراتر از تعداد پزشکان و مراکز درمانی

شبکه بهداشت کشور از طریق خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز جامع سلامت، بخشی از خدمات مراقبت مادر و کودک را ارائه می‌کند. با این حال، دسترسی به مراقبت‌های اولیه لزوماً به معنای دسترسی آسان و یکسان به تمام خدمات تخصصی نیست.

مادرانی که برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز دیگری مراجعه می‌کنند، ممکن است با تفاوت در زمان انتظار، تعرفه‌ها و شرایط پوشش بیمه روبه‌رو شوند. این مسئله در مناطق مختلف کشور نیز باید با توجه به توزیع متخصصان، امکانات تشخیصی، فاصله تا مراکز مجهز و امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای بررسی شود.

برای ترسیم تصویری دقیق از وضعیت کشور، لازم است اطلاعات استان‌ها درباره زمان انتظار برای ویزیت متخصص زنان، هزینه آزمایش‌ها و سونوگرافی‌های رایج، سهم پرداخت از جیب خانواده‌ها و میزان پوشش بیمه‌ای خدمات در کنار یکدیگر قرار گیرد. همچنین تجربه مادران در مناطق شهری، روستایی و کم‌برخوردار می‌تواند به شناسایی موانعی کمک کند که صرفاً با آمار تعداد مراکز درمانی قابل مشاهده نیستند.

بدون چنین داده‌هایی نمی‌توان با قطعیت گفت کدام مناطق بیشترین مشکل را در دسترسی به مراقبت‌های بارداری دارند یا همه مادران برای کاهش هزینه ناچار به تحمل انتظار طولانی‌تر هستند. با این حال، تجربه‌های فردی می‌توانند پرسش‌هایی را مطرح کنند که بررسی آن‌ها برای سیاست‌گذاری سلامت اهمیت دارد.

مادران میان هزینه، انتظار و کیفیت خدمات

تجربه این مادر نشان می‌دهد مسیر مراقبت‌های بارداری از مجموعه‌ای از انتخاب‌ها و محدودیت‌ها تشکیل شده است؛ از انتخاب مرکز مناسب برای ویزیت و سونوگرافی تا بررسی میزان پوشش بیمه و تأمین هزینه آزمایش‌های تخصصی.

در این میان، مسئله اصلی صرفاً گران بودن یک خدمت یا شلوغی یک مرکز نیست، بلکه امکان دسترسی به مراقبت مناسب در زمان لازم و با هزینه قابل‌تحمل است. اگر مادر برای کاهش هزینه‌ها به مرکز دیگری مراجعه کند، مدت بیشتری منتظر بماند یا برای دریافت بخشی از هزینه‌ها ناچار به طی کردن مراحل بازپرداخت بیمه شود، ارزیابی تجربه وی باید همه این عوامل را در بر بگیرد.

مراقبت‌های دوران بارداری زمانی می‌تواند به‌طور مؤثر در دسترس مادران قرار گیرد که علاوه بر وجود مراکز درمانی، کیفیت ارائه خدمات، شفافیت پوشش بیمه‌ای و توان مالی خانواده‌ها نیز مورد توجه باشد. انتشار اطلاعات دقیق درباره هزینه‌ها، زمان انتظار و تفاوت‌های منطقه‌ای، گامی ضروری برای روشن شدن فاصله میان دسترسی اسمی به خدمات و امکان واقعی استفاده از آن‌هاست.