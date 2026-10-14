فاطمه سلطانی مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: یکی از اولویت‌های سازمان بهزیستی کشور، حمایت از تداوم تحصیل کودکان کار و خیابان و جلوگیری از ترک تحصیل و بازماندگی آنان از آموزش است.

وی افزود: از مجموع حدود ۷ هزار کودک در سن مدرسه که تحت پوشش مراکز کودکان کار و خیابان قرار دارند، موفق شدیم بیش از ۸۷ درصد، معادل حدود ۶ هزار و ۱۳۰ کودک را در مدارس ثبت‌نام کنیم. سایر این کودکان عمدتاً از اتباع خارجی و فاقد مدارک هویتی هستند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای ثبت‌نام این گروه از کودکان نیز کارشناسان تخصصی در مراکز و استان‌ها در حال تعامل با اداره اتباع و مهاجران خارجی و اداره آموزش‌وپرورش هستند تا با رفع موانع موجود، حق آموزش این کودکان نیز محقق شود.

سلطانی با بیان اینکه بازماندگی از تحصیل یکی از آسیب‌های همیشگی مرتبط با پدیده کار کودک است، گفت: شناسایی و پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان کار از طریق مددکاران اجتماعی مراکز و با همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و تلاش داریم زمینه بازگشت این کودکان به چرخه آموزش را فراهم کنیم.

وی درباره فرایند ثبت‌نام کودکان کار در مدارس توضیح داد: این فرایند یک مداخله جامع مددکاری اجتماعی است و هرگز صرفاً به معرفی کودک به مدرسه محدود نمی‌شود. هنگامی که مانعی برای تحصیل کودک وجود دارد، مددکاران اجتماعی مراکز ابتدا وضعیت خانواده را بررسی می‌کنند و با آگاه‌سازی و توجیه اعضای خانواده، تلاش می‌کنند تحصیل کودک در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: در مرحله بعد، مددکاران اجتماعی با مدیران مدارس برای پذیرش این کودکان که در معرض آسیب قرار دارند، رایزنی می‌کنند و در صورت نیاز، از ظرفیت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز برای رفع موانع موجود کمک می‌گیرند. هدف ما این است که کودک به‌صورت پایدار در کلاس درس حضور داشته باشد و از حق تحصیل محروم نماند.

وی با اشاره به نقش فقر اقتصادی خانواده‌ها در ترک تحصیل کودکان اظهار کرد: فقر اقتصادی یکی از عوامل اصلی خروج کودک از مدرسه و ادامه‌ندادن تحصیل است. برای رفع این مانع، در آستانه سال تحصیلی جدید حدود ۷ هزار بسته لوازم‌التحریر برای کودکان تحت پوشش تأمین و میان آنان توزیع شده است.

وی ادامه داد: این اقدام حمایتی با هدف کاهش بار مالی تحصیل بر خانواده‌ها انجام شده است تا هزینه‌های آموزشی به ترک تحصیل کودک و بازگشت دوباره او به خیابان منجر نشود.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره اقلام این بسته‌ها گفت: محتوای بسته‌های لوازم‌التحریر متناسب با نیاز دانش‌آموزان و مقطع تحصیلی آنان تهیه شده است. با توجه به افزایش قیمت لوازم‌التحریر، تلاش کرده‌ایم حمایت از کودکان تحت پوشش استمرار داشته باشد و تعداد بسته‌های تهیه‌شده نیز در سطح قابل توجهی حفظ شود.

سلطانی تصریح کرد: حمایت آموزشی از کودکان کار و خیابان و خانواده‌های آنان همچنان در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار دارد.

تأمین لوازم‌التحریر برای ۱۶۸ هزار دانش‌آموز در قالب پویش «همه حاضر»

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به پویش «همه حاضر» گفت: این پویش به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب شکل گرفته است و در قالب آن، تأمین لوازم‌التحریر و اقلام مورد نیاز تحصیلی برای ۱۶۸ هزار دانش‌آموز از خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی با مشارکت مردم، خیرین و نیکوکاران هدف‌گذاری شده است.

سلطانی خاطر نشان کرد: تاکنون تأمین اقلام مورد نیاز برای ۱۶۸ هزار دانش‌آموز محقق شده و این پویش همچنان ادامه دارد؛ بنابراین، امکان افزایش تعداد اقلام و بسته‌های تأمین‌شده نیز وجود دارد. این حمایت در کنار توزیع حدود ۷ هزار بسته لوازم‌التحریر ویژه کودکان کار و خیابان تحت پوشش مراکز بهزیستی، در راستای کمک به خانواده‌ها برای تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان و کاهش موانع اقتصادی ادامه تحصیل انجام می‌شود.