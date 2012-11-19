سند مالکیت 11743 هکتار از اراضی استان سمنان اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار ربانیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران درمحل اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره با اخذ سند مالکیت 11 هزار و 743 هکتار از اراضی منابع ملی در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر، افزود: این اسناد مالکیت در ادامه اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، شامل20پلاک و 33جلد به مساحت اراضی ملی افزوده شد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون حدود 99 درصداسناد مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی در استان سمنان به نام دولت جمهوری اسلامی به همت کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و شهرستانهای تابعه و اخذ شده است اظهار داشت: همچنین اقدامات اجرایی برای اخذ سند مالکیت عرصه های باقی مانده در دست پیگیری است.

ربانیان اضافه کرد: اجرای کامل مقررات قانونی مواد 2، 13 و 39 که درنهایت منجر به اخذ سند مالکیت اراضی به نام دولت می شود، نقش مهمی در حفظ و حراست مطلوب از عرصه های منابع ملی که سند دار شده، ایجاد کرده است.

رئیس اداره واگذاری وممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام کرد: این امر شرایط را برای واگذاری اراضی در قالب طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی را فراهم می سازد.

ربانیان افزود: به منظور مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی ملی در راستای اهداف و سیاستهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور این کار انجام شده است.

وی گفت: اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نقش مهمی در حراست مطلوب از عرصه های منابع ملی دارد و زمینه ساز واگذاری این اراضی برای اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی در قالب طرح های ماده ۳۱ و ۳۲ است.

رئیس اداره واگذاری و ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اینکه همواره به مسئولان و متولیان حفاظت از عرصه های ملی و منابع طبیعی برای مستند سازی این اراضی و پیگیری صدور سند مالکیت تأکید شده است، افزود: بنای ما بر یادآوری، همواره اهمیت این موضوع است و بر آن اصرار می شود.