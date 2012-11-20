محمد هوشیاری تهیهکننده "به رنگ آفتاب" درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: پرداختن به شخصیت و زندگی 10 تن از شهدای کربلا محور اصلی این برنامه است و هر روز با کارشناسان مذهبی و هنرمندان سریالهای قرآنی و مجموعه "مختارنامه" در آن گفتگو میشود.
وی افزود: در یکی دیگر از آیتمهای برنامه با مهمانان ویژه خارجی که به دین اسلام و مذهب شیعه روی آوردند و از مروجان فرهنگ عاشورا در جهان هستند، مصاحبه میکنیم.
هوشیاری ادامه داد: در هر برنامه با یکی از پیشکسوتان تعذیه در برنامه گفتگو داریم و آنها تجربیات خود را از اجرای تعذیه در کشورهای اروپایی و آمریکایی در برنامه میگویند و بخشهایی از شبیهخوانی که هر ساله در شهر خوانسار از 20 تا 28 صفر اجرا میشود نیز در برنامه روی آنتن میرود.
این تهیهکننده در پایان یادآور شد: این مجموعه در 10 قسمت 35 تا 40 دقیقهای هر روز با اجرای سیدرضا نواب ساعت 16:30 روی آنتن شبکه یک سیما میرود و 20 دقیقه بامداد بازپخش میشود.
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