تلاش برای یافتن یوزپلنگ در جنوب شرقی ایران

مرتضی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پناهگاه حیات وحش دربند راور که اخیرا به شبکه مناطق تحت حفاظت کشور پیوسته، در حوزه شهرستان راور در استان کرمان واقع شده و جنوب شرقی ترین منطقه شناخته شده برای حضور یوزپلنگ در کشور محسوب می شود.

به گفته وی، در این راستا، در ابتدا 8 نقطه در بخشهای مختلف منطقه توسط دوربین های تله ای به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و تا پایان زمستان، تعداد نقاط به 30 ایستگاه خواهد رسید.

اسلامی اظهار داشت: پناهگاه حیات وحش دربند راور با وسعت نزدیک به 5 / 1هکتار، یکی از سه منطقه تحت حفاظت بزرگ ایران محسوب می شود که درحال حاضر توسط اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان تحت حفاظت است.

مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی تصریح کرد: در این منطقه در سال 1387، یک یوزپلنگ به دلیل تصادف با خودروهای عبوری ازبین رفت و سپس دو یوز دیگر نیز به دلیل مسمومیت کشته شدند.

وی افزود: با این حال، موارد متعددی از مشاهده یوزپلنگ توسط مردم محلی و محیط بانان در این منطقه وجود دارد که آنرا به یکی از زیستگاه های ارزشمند این گونه در کشور تبدیل کرده است.

اسلامی یادآور شد: بررسی وضعیت یوزپلنگ به صورت مشترک توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راور و انجمن یوزپلنگ ایرانی با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی طی پاییز و زمستان سال جاری اجرا می شود.



تصویر گرفته شده از یوزپلنگ پس از شکار یک جبیر در زمستان 1389 در راور توسط محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست راور