به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا جعفری به محدودیتهای ترافیکی در ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین(ع) اشاره و اظهار کرد: از صبح روز شنبه همزان با روز تاسوعا به مدت دو روز از میدان توحید به طرف میدان شهدا راههای ترددی برای خودروها و موتورسوارها بسته خواهد شد.
وی انسداد مسیرها را بیشتر به دلیل حضور هیاتهای مذهبی خواند و ادامه داد: از چهارراه خواجهربیع به سمت میدان شهدا، ایستگاه سراب به سمت چهارراه امام خمینی (ره)، از چهارراه زرینه به سمت چهارراه شهدا، از گنبد سبز به سمت چهارراه خسروی و از این محل به سمت چهارراه شهدا در روزهای شنبه و یکشنبه بسته خواهد بود.
وی بیان کرد: همچنین از تقاطع دانش به سمت میدان بیتالمقدس، از پنجراه شهید نواب صفوی به سمت حرم مطهر و از کوچه نوغان به طرف میدان طبرسی نیز در روزهای تاسوعا و عاشورا ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلتها اعمال خواهد شد.
وی همچنین از ممنوعیت پارک خودروها و موتورسیکلتها در روزهای تاسوعا و عاشورا در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی خبر داد و تاکید کرد: پارک خودروها و موتورسیکلتها در روزهای شنبه و یکشنبه، حدفاصل میدان شهدا تا حرم مطهر امام رضا(ع)، حریم میدان شهدا تا فاصله 100 متر و از مقابل هتل الغدیر تا چهارراه شهدا در دو طرف ممنوع خواهد بود.
سرهنگ جعفری ادامه داد: همچنین ممنوعیت پارک خودروها و موتورسیکلتها در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا در خیابان شیرازی، حد فاصل چهارراه خسروی تا چهارراه شهدا، حدفاصل تقاطع دانش تا میدان بیت المقدس، خیابانهای شهید نواب صفوی و طبرسی، شهید گمنام تا حرم مطهر و کل روگذرهای شهید نواب صفوی، طبرسی و شیرازی نیز اعمال خواهد شد.
به گفته وی در رینگ زیرگذر و از چهارراه خسروی تا میدان بیتالمقدس نیز از فاصله 100 متر مانده به حریم این محدودهها پارک هرگونه خودرو و موتورسیکلت ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تاکید کرد: از یک ثانیه بامداد شنبه طرح ممنوعیت تردد در خیابانها و محدودههای فوق آغاز خواهد شد و هرگونه خودرو و موتور سیکلتی که حتی در پیادهرو پارک شده باشد توسط عوامل نیروی انتظامی جمعآوری شده و به پارکینگ توقیفی منتقل خواهد شد.
سرهنگ جعفری گفت: تا زمانی که هیاتها گسترده نشود و خیابانها شلوغ نگردد اتوبوسها و تاکسیها اجازه تردد دارند و از شهروندان خواهش میکنیم برای راحتی خودشان از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند.
وی در خصوص محدودیتهای ترافیکی و پارکینگی برای روزهای پنجشنبه و جمعه عنوان کرد: این دو روز در صورتی که میزان ترافیک افزایش یابد و تعداد هیاتها نیز زیاد شود ممکن است محدودیت ترافیکی و پارکینگی اعمال شود، اما در روزهای شنبه و یکشنبه محدودیتها قطعا اجرا خواهد شد.
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