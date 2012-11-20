سرنوشت مرغداری در انتظار باغداری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، استان گلستان حدود شش هزار هکتار باغ مرکبات دارد که پیش بینی می شود معادل 86 هزار تن برداشت مرکبات از این سطح داشته باشد.

به گفته کارشناسان با توجه به بارندگیهای زیاد در بهار و سرمازدگی درختان در اسفند گذشته، امسال در محصول مرکبات با کاهش عملکرد مواجه هستیم و مرکبات گلستان همچنان با آسیب های زیادی مانند سالهای گذشته روبرو خواهد بود که نارضایتی عمده باغداران را در پی دارد.

پرتغال، تامسون، یافا، نارنگی و .. از جمله ارقام مرکبات گلستان بوده که بیشتر به کشورهایی نظیر ترکمنستان صادر می شوند.



کاهش 20 درصدی محصول مرکبات استان

یک باغدار بندرگزی که دارای هشت هکتار باغ مرکبات است در خصوص وضعیت باغ های مرکبات به خبرنگار مهر با بیان اینکه هنور برداشت کامل باغ های مرکبات بویژه پرتقال شروع نشده است، گفت: اما بنظر می رسد که با کاهش 20 تا 30 درصدی محصول مواجه هستیم.

مهرشاد کمالی افزود: اصلی ترین علت سرمای اواخر اسفند و بارندگی های خیلی زیاد آن زمان بود که سبب ترک خوردگی محصولات خصوصا در شهریور و مهر شد و به دلیل بیماریهای قارچی که مرکبات امسال داشته اند اگر بخواهند باغداران محصولاتشان را در انبار نگهداری کنند احتمال ترک خوردن وخرابی محصوب بسیار زیاد است.

وی با اشاره به قیمت مرکبات در سال جاری گفت: برداشت های کلی ما هنوز شروع نشده است اما آن مقدار ناچیزی که برداشت کرده ایم، قیمت های فروش ما بسیار پایین بوده است و حتی نسبت به سال گذشته هم کاهش داشته است و بازار هم کششی برای مرکبات ندارد و ما محصولاتمان را که به بازار تهران می فرستیم حتی در آنجا هم بیشتر از هزار تومان به فروش نمی رسد.

این باغدار بندرگزی درادامه با بیان اینکه در محصول پرتقال هزینه ها بسیار افزایش داشته است گفت: هزینه های پرسنلی و کارگری، هزینه نهاده ها مانند سم و کود که دربرخی موارد حتی به دوبرابر هم رسیده و افزایش هزینه های بسته بندی وکرایه موجب شده تولید این محصول بسیار پرهزینه شود.



کمالی بیان داشت: این درحالی است که باغدار و کشاورز باید محصولشان را به همان قیمت سال گذشته و یا حتی پایین تر به فروش برسانند وهمین موضوع که بازار کشش خرید محصول را ندارد خود معضل بزرگی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به اینکه بازار داخلی کشش زیادی برای این محصول را ندارد آیا نمی توان با صادرات به کشاورز کمکی در این زمینه کرد، گفت: زمینه صادراتی در خصوص این محصول وجود ندارد واگر هم عده ای از باغداران با همکاری صادرکنندگان استان مبادرت به صادرات پرتقال می کنند با توجه به مشکلات بانکی که وجود دارد با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

ارقام مرکبات استان تجاری نیست

وی افزود: به دلیل رقم پرتقالی که در استان ما وجود دارد (رقم تامسون) و این رقم گاهی به 700 تا 800 گرم هم می رسد مصرف کننده خارجی زیاد ترغیب نمی شود آن را بخرد و زیاد رقم تجاری نیست وبیشتر استفاده هایی در کمپوست و صنایع تبدیلی دارد که در استان ما این دو وجود ندارد.



کمالی با بیان اینکه محصول پرتقال استان بیشتر در فرآورده ها و صنایع تبدیلی کاربرد دارد افزود: نه صنایع تبدیلی در استان ما وجود دارد و نه کارخانه های فرآوری که بتوان ازضرردهی محصولات باغی در استان جلوگیری کرد.

این باغدار گلستانی با بیان اینکه هر هکتار باغ تامسون بین 18 تا 20 تن محصول دارد گفت: برای افزایش عملکرد محصول باغی، ژنتیک و مدیریت باغ مهم است که خود مدیریت زراعی هم مستلزم داشتن کارشناس است،اما ما کارشناس باتجربه در استان بسیار کم داریم واز طرفی نمی توانیم باغدارن خود را مجبور به آموزش در زمینه باغ کنیم تا افزایش عملکرد داشته باشند.

رقم های ژنتیکی مرکبات استان مناسب نیست

وی ادامه داد: هم اکنون دراستان بسیاری از کشاورزان که قبلا زراعت های دیگری داشتند مبادرت به احداث باغ کرده اند اما از لحاظ ارقام بسیاری از آنان رقم های مناسبی را نکاشته اند چون اولا دراستان ما مرکزی برای تولید نهال به صورت تحقیقاتی نداریم و رقم های ژنتیک ما خوب نیست وبخش آموزشی برای باغداران اصلا فعال نیست وکارشناسی هم دراین خصوص نداریم.

وی آسیب شناسی مرکبات را مهمترین کاری دانست که در منطقه باید انجام شود وباید اول بپذیریم که مرکبات دراستان مشکل دارد و بعد به ارائه راه حل بپردازیم و کمیته تحقیق و بررسی در این خصوص تشکیل دهیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم .

وی اضافه کرد: دولت اگر نخواهد هیچ حمایتی از باغداران داشته باشد، باغداری هم در استان ما به سرنوشت مرغداری و گاوداریها دچار می شود.

افزایش هزینه ها و کاهش عملکرد باردهی، نبود بازار فروش مناسب، سبب ضرردهی کشاورزان و باغداران شده، در این راستا برای رفع مشکلات، حمایت و توجه ویژه مسئولان امر ضروری است.

محمود خواری از دیگر باغداران استان درخصوص وضعیت مرکبات درسال جاری گفت: امسال به دلیل مشکلات سرما و بارندگی کاهش محصول را داشتیم وهم اینکه امسال قیمت به نسبت افزایش هزینه ها کاهش یافته است که منجر به ضرر دهی کشاورز می شود، مثلا در تسمه ،سلفون وسبد و هزینه های کارگری گاهی ما تا صد درصد یا بیشتر افزایش هزینه داشتیم.

مرکبات بازار ندارد

وی با بیان اینکه میوه های مرکبات روی درختان مانده و به دلیل نبود بازار و افزایش هزینه های برداشت باغدار رغبتی برای برداشت ندارد، افزود: ما تا کنون برداشت کمی از محصول داشته ایم اما طی همین مدت به این نتیجه رسیده ایم که بازار داخل کشور کفاف کار باغداران را نمی دهد و کشش برای همه محصولات مرکبات ندارد وبه همین خاطر باید هم به بحث صادرات پرداخت وهم برای سورتینگ وغیره استفاده کرد.

تاثیر نوسانات ارز بر صادرات مرکبات

وی ادامه داد: در حال حاضر من کسی هستم که بخشی از مرکبات را به کشورهای همسایه صادر می کنم اما در صادرات هم درحال ضرر هستم چرا که ما دلار را با سه هزار و200 محاسبه کرده بودیم و الان به دوهزار و800 هم رسیده است.

کارشناس باغات میوه جهادکشاورزی گلستان هم درباره وضعیت باغات مرکبات درسال جاری به خبرنگار مهر گفت: امسال بیش از پنج هزار و800 هکتار از اراضی گلستان زیر کشت مرکبات رفته که پیش بینی 86 هزار تن تولید را در استان داریم که نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد کاهش را شاهد هستیم.

بهروز فتاحی افزود: سرمازدگی و بارندگیهای فراوان موجب شد در بهار امسال تلقیح مرکبات ناقص انجام شود و ما با کاهش محصول مرکبات روبرو باشیم .

وی با اشاره به بالا بودن هزینه نهاده های تولید اعم از سم، کود و بذر گفت: دولت نیز قرار بود یارانه باغداران را دربخش تولید پرداخت کند اما این امر تاکنون محقق نشده است و درخصوص سموم نیز از لحاظ کیفی، سموم در حال حاضر کارایی پایینی دارند و در کاهش محصول نیز این سموم نقش خاص خود را دارا بودند.

افزایش سطح باغات گلستان

این کارشناس باغات با بیان اینکه هرسال 200 تا 300 هکتار به باغات استان اضافه می شود گفت: برنامه جهاد تنها اصلاح، احیاء و بهسازی باغهای استان است و اگر کشاورزی بخواهد باغ خود را به صورت مکانیزه دربیاورد جهاد استان مساعدت دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثرباغهای استان درجه دو هستند و باغ مکانیزه کامل اصلا در استان نداریم، باغ درجه دو تا 20 تن محصول دارد واگر همان باغ به درجه یک تبدیل شود به 30 تا 35 تن نیز محصولش می رسد.

95 درصد باغات گلستان درجه دو هستند

فتاحی درخصوص قیمت مرکبات درسال جاری گفت: قیمت تضمینی برای مرکبات وجود ندارد وبا توجه به زمان نزدیک شدن برداشت محصول طی جلسه ای بین صنعت، معدن وتجارت، جهاد و تولیدکنندگان نرخ پیشنهاد می شود ودر زمان نزدیک به فروش دو یا سه قیمت پیشنهادی اعلام می شود.

وی تصریح کرد: خرده مالک بودن کشاورزان موجب شده است تا نتوانیم کشاورزی مکانیزه را دراستان وخصوصا باغداری داشته باشیم و90 تا 95 درصد باغات ما از نوع درجه دو هستند و مکانیزه نیستند وهمین مکانیزه نبودن موجب شده است هزینه های تولید وبرداشت بالارفته وباغداری سودی برای کشاورز نداشته باشد.

وی پرتقال تامپسون، یافا ونارنگی را مهمترین نوع مرکبات استان را ذکر کرد وگفت: بیشترصادرات مرکبات ما به ترکمنستان است ومشکل کمبود صنایع تبدیلی را نیز دراستان داریم.

به گزارش مهر، باغداران در شرایطی با این مشکلات مواجه هستند که در حال حاضر ایران جایگاه نخست تولید محصولات باغی در خاورمیانه و شمال آفریقا و جایگاه هشتم تا نهم تولید این محصولات در دنیا را در اختیار دارد و در تولید 13تا 14محصول باغی نیز رتبه‌های اول تا دهم دنیا را تصاحب کرده است.