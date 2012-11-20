لزوم ارتقاء سطح سواد معلمان قرآن مدارس در مریوان/ ادارات دولتی همکاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم پناهی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی و هم افزایی پیشکسوتان و فعالان قرآن کریم شهرستان مریوان با مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اظهار داشت: یکی از یزرگترین مشکلاتی که دانش آموزان در زمینه خواندن و تجوید قرآن مشکل دارند نبود سواد قرآنی مدرسان این کتاب آسمانی است.

وی با اشاره به اینکه در سنجش معلمان برای تدریس قرآن باید دقت و تلاش بسیار بیشتری از سایر معلمان صورت گیرد، افزود: متاسفانه نبود سواد کافی مدرسان برای تدریس قرآن دانش آموزان را با دوگانگی در خواندن و تجوید ان مواجه کرده است که باید برای آن چاره ای اندیشید.

مسئول دارالقرآن کریم آموزش و پرورش مریوان نبود آگاهی کافی در نحوه تجوید و قرائت قرآن را توسط معلمان به ویژه معلمان دوره ابتدایی در مدارس بسیار زیاد بیان کرد و گفت: باید مسئولان در تخصصی کردن معلم قرآن کریم بیشتر از پیش اقدامات لازم را انجام دهند.

پناهی همچنین موازی کاری در ادارات را یکی دیگر از معضلات پیش روی دانش آموزان و قاریان قرآن کریم دانست و افزود: اگر تمامی ادارات به ویژه آموزش و پرورش، اداره تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی با هم هماهنگی کافی و لازم را در اجرای برنامه ها و طرح های قرآنی داشتند امروزه نیمی از معضلات موجود را نداشتیم.

وی دوگانگی و موازی کاری بین ادارات و دانش آموزان و نبود مدرسین آگاه به نحوه و شیوه درست تدریس قرآن کریم را بزرگتری خطر جدی در نگرش دانش آموزان به قرآن دانست و اظهار داشت: قرآن به خودی خود شیرین است ولی باید با شیوه درست و صحیح تدریس این شیرینی قرآن را به کودکان و دانش آموزان انتقال دهیم تا آنها از خواندن قرآن امتناع نکنند.

مسئول دارالقرآن کریم آموزش و پرورش مریوان همچنین عنوان کرد: اگر نهادهای فعال در حوزه قرآن با هم در یک زیر مجموعه و با همکاری هم کار کنند دیگر هیچ گونه معضلی در این حوزه نخواهیم داشت.

پناهی نبود بیمه خدمات درمانی برای حافظان و قاریان بزرگسال قرآن کریم را یکی دیگر از مشکلات دانست و بیان کرد: نبود امکانات رفاهی و به روز تدریس قرآن کریم و نبود حمایت های مالی و معنوی از سوی ادارات دولتی به ویژه اداره تبلیغات اسلامی نیز از جمله مشکلات دیگر این حوزه است.

وی با عنوان اینکه سالیانه دوره های متعددی توسط اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان در شهرستان سنندج برگزار می شود، گفت: در پایان این دوره ها مدارکی به شرکت کنندگان قبول شده اهداء می شود که متاسفانه در هیچ یک از ارگان های دولتی سطح شهرستان مریوان از امتیازی برخوردار نبوده و آن را نیز به عنوان یک مدرک رسمی نمی شناسند.

حسین دوستی ماموستای مسجد حضرت ایوب مریوان نیز گفت: نبود امکانات اولیه در داخل مساجد و عدم توجه مسئولین به آن یکی از مشکلات متعددی است که دانش آموزان قرآنی همواره با آن روبه رو هستند.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما اظهار داشت: برای دانش آموزان قرآن کلاسی را که حتی از داشتن یک تخته وایت برد بی بهره است را چه طور می توان در فصل سرما گرم نگه داشت که بتوانند به خواندن و یا حفظ قرآن کریم بپردازند.

ماموستا دوستی همچنین با عنوان اینکه نبود امکانات آموزشی اولیه برای دانش آموزان قرآنی تا مدتی قابل تحمل است، افزود: اگر امکانات فراهم نشود دانش آموزانی که به فراگیری قرآن می پردازند بعد از مدتی ان را رها می کنند تا به فراموشی سپرده شود.

مربیان قرآنی باید اخلاق قرآنی داشته باشند

یکی از فعالان و مربیان قرآن کریم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان گفت: برگزاری کلاس های قرآنی برای بانوان یکی از مهمترین راهکارها برای قرآنی کردن رفتار در خانواده ها است.

لیلا عزیزی اظهار داشت: زنان الگوی رفتاری فرزندان و کودکان خود در خانه هستند و می توانند با رفتار پسندیدانه خود الگویی برای ترویج رفتار اسلامی در خانواده ها باشند.

وی با اشاره به اینکه اخلاق و رفتار مربیان به عنوان الگویی اسلامی در نظر مردم است، افزود: هر چه مربیان قرآن رفتار متناسب و خوبی با اطرافیان خود داشته باشند بیشتر می توانند مردم را برای خواندن و یادگرفتن قرآن کریم تشویق کنند.

این فعال قرآنی همچنین با عنوان اینکه حجاب و عفت زنان مربی قرآنی باید مناسب و در شان یک مربی قرآنی باشد، افزود: بانوان در هنگام تدریس و حتی بعد از آن هم باید پوشش مناسبی داشته باشند.

نرمین نظیری یکی دیگر از حاضرین این جلسه با اشاره به نبود استاد برای تدریس قرائت قرآن کریم در سطح شهرستان مریوان گفت: مسابقات قرآن کریم استان زمان های مشخصی ندارند بنابراین اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان باید به فکر چاره ای برای حل مشکلات حضور بانوان در آن باشد.

شبنم عبدی نیز یکی دیگر از فعالان قرآنی شهرستان مریوان دید منفی و نگرش نامناسب بعضی از هیئت امناهای مساجد و ماموستایان را برای خواندن قرآن توسط خانم ها در مساجد یکی از مهمترین معضلات پیش روی بانوان حوزه قرآنی خواند و گفت: برای برگزاری کلاس قرآن در شهرک هجرت مریوان با جمع آوری مقداری پول از بین دانش آموزان خود یک مغازه ای کوچک اجاره کرده ایم که آن هم به دلیل نبود امکانات نمی تواند ادامه داشته باشد.

مسئولان به فکر چاره ای مناسب باشند

یکی از کارمندان شورای حل اختلاف و یکی از فعالان در حوزه تجوید قرآن در نشست هم اندیشی و هم افزایی پیشکسوتان و فعالان قرآن کریم مشکلات حوزه قرآن کریم را بسیار زیاد توصیف کرد و خواستار چاره اندیشی مسئولان ذیربط شد.

حامد اردوانی افزود: در سطح شهرستان مریوان مشکلات زیادی همواره فعالان حوزه قرآن را با مشکل مواجه می کنند.

وی دارالقرآن کریم در سطح شهرستان مریوان را یکی از مشکلات بیان کرد و افزود: برای بالا بردن سطح آگاهی و دانش به روز مربیان قرآن کریم در سطح شهرستان مریوان هیچ گونه کلاسی دائمی وجود ندارد و مربیان مجبورند که برای گذراندن این کلاس ها به مرکز استان مراجعه کنند.

این فعال قرآنی نبود تخصص کافی مربیان را یکی دیگر از معضلات خواند و گفت: نبود تخصص کافی مربی قرآن کریم یکی از بزرگترین مشکلاتی است که به این حوزه لطمات غیر قابل جبرانی را وارد می کند که باید برای از بین بردن ان وراه چاره ای اندیشیده شود.

وی همچنین ناهماهنگی بین ادارات و نهادهای دولتی در حوزه قرآن کریم را یکی دیگر از معضلات دانست و افزود: ایجاد هماهنگی بین ادارات به ویژه ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی یکی از مهمترین اقداماتی است که برای از بین بردن مشکلات باید مورد استفاده قرار می گرفت که تا به حال نسبت به انجام آن هیچ اقدامی انجام نشده است.

اردوانی نبود پشتیبانی مالی و معنوی از مربیان را یکی دیگر از معضلات دانست و افزود: کلاس های آموزش قرآن کریم در مریوان از وسایل حتی در حد ابتدایی هم بی بهره اند و تبلیغات اسلامی می تواند که با دادن امکانات به این کلاس ها انها را در اجرای موفق آمیز دوره های اموزشی یاری کنند.

وی زیاد کردن نیروی انسانی اداره تبلیغات اسلامی را یکی از راه کارهای حل مشکلات دانست و بیان کرد: عدم توجیه ماموستایان و هیئت امنای مساجد معضلی بزرگ در اجرای کلاس های آموزش بانوان است که باید برای رفع آن اقدامات لازم توسط مسئول تبلیغات اسلامی صورت گیرد.

اردوانی ایجاد یک مرجع واحد را برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات مربیان قرآنی ضروری خواند و گفت: با گذاشتن یک کارشناس قرآنی در مدارس می توان از بروز انحرافات غیر اخلاقی و دور از شان اسلام جلوگری کرد.

وی همچنین تشکیل یک شورا را برای یافتن استعدادهای نهفته یکی از راه حل های مشکلات دانست و اظهار داشت: استفاده از استادان برتر کشوری به منظور بالا بردن سطح سواد و آگاهی مربیان نیز می تواند کمک بسزایی در حل معضلات داشته باشد.

اردوانی در پایان آموزش شیوه درست حجاب و اخلاق اسلامی برای مربیان به ویژه مربیان زن را از راهکارهای مفید برای جذب مخاطب های بیشتر در عرصه های قرآنی بیان کرد.