محمد حسین عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در راستا گسترش فعالیت های انجمن سینمای جوانان کرج در کنار برگزاری دوره های آموزشی، کلاس های آموزش بازیگری به صورت رایگان برگزار می شود.

وی ضمن اشاره به دوره های جدید این مرکز افزود: دوره های جدید آموزش فیلمسازی بصورت یکساله با حضور 45 هنرجو از اواسط آبان ماه آغاز شده و هنرجویان در چهار ترم سه ماهه دوره آموزش فیلمسازی می بینند.

سرپرست انجمن سینمای جوانان کرج ادامه داد: دوره های فیلمنامه نویسی، تصویر برداری، تدوین و نرم افزار ادیوس، عکاسی عمومی، عکاسی پرتره صدابرداری نیز از دیگر زیر رشته های هنرهفتم است که در این مرکز با تخفیف ویژه به علاقمندان آموزش داده می شود.

عابدی در پایان افزود: علاقمندان در صورت تمایل در کلاس های آموزشی رایگان انجمن می توانند با شماره تلفن های 026-32707746 و2731282 تماس بگیرند.