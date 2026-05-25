به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی صبح دوشنبه در آئین تجلیل از مدرسان انجمن سینمای جوانان بوشهر اظهار کرد: افزایش شمار هنرجویان انجمن و احیای جشنواره فیلم و عکس بوشهر پس از سه سال مرهون همت و تلاش اعضای انجمن خصوصا مدرسان است.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر با اشاره به اینکه تلاش داریم انجمن سینمای جوانان به پاتوق جوانان علاقمند به هنر مبدل شود، اظهار داشت: طی یکسال اخیر شمار مدرسان انجمن از دو نفر به ۲۰ نفر افزایش یافته، همچنین دو دوره جامع فیلمسازی داستانی نیز با حضور ۴۷ هنرجو درحال برگزاری است.

پولادی با بیان اینکه هنر فیلم سازی و عکاسی می تواند در انتقال ارزشهای اجتماعی نقش مهمی داشته باشد، تاکید کرد: اجرای دوره های تک درس در فصل تابستان در برنامه های انجمن سینمای جوانان بوشهر است که در سرفصل هایی نظیر مبانی عکاسی، عکاسی پرتره، عکاسی خبری(فتوژورنالیسم)، عکاسی مستند اجتماعی، عکاسی تبلیغاتی- صنعتی، عکاسی نجوم، فیلم‌برداری، صدابرداری، فیلم‌نامه نویسی، نقد و تحلیل فیلم، تدوین، عکاسی با موبایل، فیلمسازی ویژه نوجوان، آشنایی با فیلم‌سازی دیجیتال با کمک هوش مصنوعی و... با ارائه مدرک معتبر برگزار خواهد شد.

ضرورت توجه به خواسته‌های نسل جدید هنرجویان

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر هم در این آئین اظهار داشت: انجمن سینمای جوانان استان در دوره کنونی روند رو به جلویی در جذب هنرجو و برگزاری دوره های آموزشی در پیش گرفته که این مهم می تواند جایگاه گذشته بوشهر در رویدادهای ملی فیلم و عکس را متبلور و برجسته کند.

اردشیر محمودی فرد بر هم افزایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن سینمای جوانان استان تاکید کرد و گفت: باید تلاش کرد خواسته‌های نسل جدید هنرجویان را مورد توجه قرار داد و رویکرد فعلی در زمینه کاهش فاصله بین‌نسلی مربیان و هنرجویان را استمرار بخشید.

در پایان این نشست، ۱۳ تن از مدرسان حوزه عکس و فیلم انجمن سینمای جوانان استان مورد تجلیل قرار گرفتند.