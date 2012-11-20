تسریع در گازرسانی به دهستان قهاب رستاق دامغان

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دیدار با محمدجواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر گازرسانی به دهستان قهاب رستاق در جنوب دامغان تاکید شد.

وی اضافه کرد: دهستان قهاب رستاق که در حاشیه کویر و منطقه محروم شهرستان دامغان قرار دارد نزدیک به دو سال است که از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای این دهستان می گذرد اما متاسفانه تا کنون اقدام موثری انجام نشده است.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از نکاتی که در این دیدار تاکید شد سرعت بخشیدن و تامین اعتبار مالی فعالیت پیمانکاران برای علمک گذاری و گازرسانی به 10 روستای دهستان قهاب صرصر و تکمیل شبکه گازرسانی دو روستای باقیمانده دهستان تویه دروار "دشتبو و دهخدا" از توابع بخش امیرآباد دامغان بود.

رستمیان خاطرنشان ساخت: محمد جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این دیدار دستورات لازم را جهت پیگیری این درخواست ها به مسئولان در مرکز و استان سمنان صادر کرد.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری مسئولان گاز استان سمنان و شهرستان دامغان موجبات بهره مندی هرچه زودتر مردم شریف و صبور این روستاها از نعمت گاز فراهم شود.

رستمیان در خاتمه گفت: با انجام گاز رسانی به روستاها، زمینه کاهش مهاجرت مردم، رشد و توسعه همراه با افزایش تولید را به همراه خواهد داشت.