بازدید میدانی از روستاهای دهستان قهاب؛مشکلات عمرانی وزیرساختی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز در راستای بررسی میدانی مسائل مناطق روستایی، از تعدادی از روستاهای دهستان قهاب بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدید، وضعیت ورودی روستای دینان مورد بررسی قرار گرفت و مسائل مرتبط با زیرساختها، ایمنی تردد و نیازهای عمرانی این منطقه مطرح شد. همچنین پل زیرگذر روستای آمرزیدآباد قهجاورستان بهعنوان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی منطقه، از نظر ایمنی، شرایط بهرهبرداری و لزوم بهسازی مورد ارزیابی قرار گرفت.
طغیانی در ادامه با حضور در روستاهای مزرعه گورت و جلمرز، از نزدیک با اهالی این مناطق گفتوگو کرد و در جریان مهمترین مشکلات و مطالبات مردمی از جمله مسائل عمرانی، راههای دسترسی و خدمات زیرساختی قرار گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت توجه به مناطق روستایی اظهار کرد: توسعه متوازن و پایدار بدون رسیدگی به نیازهای روستاها امکانپذیر نیست و حضور میدانی مسئولان در این مناطق، نقش مهمی در تصمیمگیری دقیق و پیگیری مؤثر مشکلات دارد.
وی افزود: مسائل مطرحشده از سوی اهالی روستاهای دهستان قهاب، بهویژه در حوزه زیرساختهای عمرانی و ایمنی راهها، نیازمند پیگیری مشترک و هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط است و این موضوعات بهصورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، نشستی در دفتر مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار شد که در آن مشکلات بخش مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مقرر شد موضوعات مطرحشده از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
