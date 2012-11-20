میزان صادرات کهگیلویه و بویراحمد متناسب با ظرفیتهای آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری دوشنبه شب در نشست شورای توسعه صادرات استان افزود: این استان با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، 10درصد آب کشور، گیاهان دارویی و محصولات باغی و زراعی متنوع باید جایگاه بالاتری در صادرات داشته باشد.

وی بیان کرد: نزدیکی این استان به خلیج فارس و کشورهای عربی ظرفیت مناسبی برای توسعه صادارت استان ایجاد کرده که باید از آن به خوبی استفاده کرد.

صابری تاکید کرد: لازم است با افزایش زیرساختهای تولید و تسهیل شرایط حمل و نقل و بازاریابی، زمینه افزایش صادرات استان فراهم شود.

استاندار همچنین جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در اولویت برنامه ها عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای بالای بخش نفت و گاز، گردشگری و آب استان، سرمایه گذاری خارجی در این بخشها می تواند منجر به توسعه بیشتر استان شود.

صادارت کهگیلویه و بویراحمد به10میلیون دلار رسید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: صادرات استان در هفت سال اخیر از دو میلیون دلار به 10 میلیون دلار رسیده است.

داریوش دیودیده افزود: این مسئله نشان دهنده رشد صادارت این استان در دولتهای نهم و دهم است.

وی سیمان، گیاهان دارویی، موکت، انواع نوشابه و ... را برخی از کالاهای صادراتی استان عنوان کرد و بیان داشت: با افزایش مشوقهای صادراتی و آموزش صحیح بازرگانان استان و رفع مشکلات بخش تولید شاهد افزایش صادرات در استان خواهیم بود.

دیودیده افزود: راه اندازی پتروشیمی های دهدشت و گچساران هم می تواند نقش مهمی در صادرات صنایع پایین دستی نفت و گاز و توسعه صادرات استان داشته باشد.

وی بر رفع مشکلات احداث این دو پتروشیمی تاکید کرد و اظهار داشت: احداث این دو واحد بزرگ صنعتی می تواند بخش زیادی از مشکلات اشتغالزایی در استان را هم رفع کند.

دیودیده همچنین بر بازاریابی کالاهای تولیدی استان، دعوت تجار و سرمایه گذاران خارج از کشور به استان و شرکت بازرگانان استان در نمایشگاههای خارج از کشور در راستای معرفی تولیدات و ظرفیتهای صادراتی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد.