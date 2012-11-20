50 مورد گازگرفتگی در 56 روز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز حوادث و فوریتهای اورژانس کشور اعلام کرد: متاسفانه به رغم آموزشهای انجام شده در خصوص پیشگیری از مسمومیت با منوکسید کربن، با شروع فصل سرما و استفاده برخی از هموطنان از بخاریها و وسایل گرمایشی غیراستاندارد، از ابتدای مهر ماه تا 26 آبان ماه جاری در 50 مورد گازگرفتگی با اورژانس 115 تماس و به دنبال آن تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شده اند.
برپایه این گزارش، تکنسینهای اورژانس پیش بیمارستانی پس از ارائه خدمات پزشکی اولیه به افرادی که دچار گازگرفتگی شده بودند 104 نفر را جهت دریافت مراقبتهای بیشتر به بیمارستان منتقل نمودند.
میانگین زمانی رسیدن آمبولانس و تیم امدادی بر بالین مسمومین 7 دقیقه و 24 ثانیه بوده است.
بر اساس این گزارش، مکش نامناسب یا عدم مکش لولههای بخاری گازی یا نفتی، سوختن ناقص نفت بخاری، بد کار کردن شومینه گازی یا سوختن ناقص شومینههایی که سوخت آنها چوب است، سوختن ناقص زغال (در منقل هایی که برای کرسی استفاده میشود، سوختن ناقص یا نامناسب آبگرمکن، ژنراتورهای خانگی، در جا کار کردن خودرو در پارکینگ دربسته، از دلایل عمده مسمومیت با گاز منوکسید کربن است.
پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن امری ضروری است که در این راستا استفاده از از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از مکش کامل و مناسب لولههای بخاریها، بازبینی صحت کار وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش توصیه می شود.
براساس این گزارش، از نشانههای مسمومیت با گاز منوکسید کربن می توان به سردرد، سرگیجه، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نهایتا اغما و مرگ اشاره کرد.
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