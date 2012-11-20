مسجد ارک

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی

مداح: منصور ارضی

ساعت شروع: بعداز نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان 15 خرداد، میدان 15 خرداد

حسینیه موج الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین علی ثمری

مداح: حسین سازور

ساعت شروع: 9:30 شب

مکان: خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان



حسینیه رایت العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمود ریاضت

مداح: محمود کریمی

ساعت شروع: 3 ساعت پیش از اذان مغرب

مکان: چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر چیذر



مسجد الهادی(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی

مداح: محمود کریمی

ساعت شروع: 8 شب

مکان: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوی شهید صباح غربی



هیئت مکتب الزهرا(س)

سخنران: حسین سرخه ای

مداح: محمدرضا طاهری

ساعت شروع: 7:30 شب

مکان: خیابان17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، خیابان شهید عجب گل



هیئت عشاق الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

مداح: علی قربانی

ساعت شروع: 8:30 شب

مکان: میدان امام حسین(ع)، مسجد امام حسین(ع)



هیئت محبان العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میرسپاه

مداح: ماشاءالله عابدی

ساعت شروع مراسم: بعد از اقامه نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان مجاهدین اسلام، جنب ساختمانهای بهنام، بن بست هدایت، حسینیه مرحوم حضرت آیت الله حق شناس



مدرسه نور

سخنران: آیت الله مجتبی تهرانی

ساعت شروع: بعداز نماز مغرب وعشا

مکان: خیابان ایران، بن بست ملکی، مدرسه نور



مسجد الشهداء

قرائت زیارت عاشورا: مهدی سماواتی

ساعت شروع: 6:30 صبح

مکان: بزرگراه شهید محلاتی، مسجدالشهداء





مهدیه تهران

سخنران: حجت الاسلام کاظم صدیقی

زیارت عاشورا : احمد زین العابدین

نوحه و عزاداری: رضا طاهری

ساعت شروع: 8 شب

مکان: خیابان ولی عصر(عج)، چهارراه امیریه



مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

مداح: میثم مطیعی

ساعت شروع: بعداز نماز مغرب و عشا

مکان: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت



مسجد دانشگاه تهران

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

مداح: سعید حدادیان

ساعت شروع: بعد از نماز ظهر و عصر

مکان: خیابان انقلاب، روبروی خیابان 16 آذر



هیئت رزمندگان اسلام غرب تهران

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی حائری زاده

مداح: سعید حدادیان

ساعت شروع: بعد از نماز صبح

مکان: خیابان آزادی، نرسیده به پل یادگار امام(ره)،مهدیه امام حسن مجتبی(ع)



هیئت رزمندگان اسلام شرق تهران

سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی، حجت الاسلام زابلی، صدیقی و ثمری

مداح: سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان

ساعت شروع مراسم: 8 شب

مکان: بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی، حسینیه شهدای بسیج



حسینیه عباسیون

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان

مداح: محمدرضا مرجب

ساعت شروع: از 9 صبح تا اذان ظهر

مکان: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، حسینیه عباسیون



هیئت مکتب الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان

مداح: نریمان پناهی

ساعت شروع: 9 شب

مکان: میدان قزوین، خیابان قزوین، بعد از پل نواب، آستان مقدس علی بن حمزه (امامزاده معصوم)



حسینیه مرحوم آیت الله علوی تهرانی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

مداح: حسین ارضی و ذبیح الله ترابی

ساعت شروع: 3 بعدازظهر

مکان: خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده





حسینیه هدایت

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان

ساعت شروع: 7 صبح

مکان: میدان قیام، خیابان ری، کوچه شهید رقیب دوست



مسجد حضرت امیر(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان

مداح: حسن خلج

ساعت شروع مراسم: از نماز مغرب و عشاء

مکان: خیابان کارگر شمالی، امیرآباد



مسجد و حسینیه همدانیها

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان

مداح: سیدمحمد موسوی

ساعت شروع: 7:30 شب

مکان: میدان قیام، خیابان ری



حسینیه حضرت صاحب الزمان(عج)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان

ساعت شروع مراسم: 9:30 شب

مکان: خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا



مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق

مداح: سیدمجید بنی فاطمه

ساعت شروع: 8 شب

مکان: بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، میدان شهدای باغ فیض



مهدیه تهرانپارس

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دارستانی

مداح: عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی

ساعت شروع: 8 شب

مکان: تهرانپارس، بین اتوبان باقری و خیابان رشید جنوبی، جنب تالار الوند مجتمع آموزشی پیشرو