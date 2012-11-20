  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

برنامه هیئت‌های مذهبی تهران در شب ششم محرم

برنامه هیئت‌های مذهبی تهران در شب ششم محرم

خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: هئیتهای عزاداری تهران در دهه اول ماه محرم برنامه های سوگواری امام حسین(ع) را برگزار می کنند. برنامه شب ششم محرم برخی از مهمترین هیئتهای تهران به شرح زیر است.

مسجد ارک
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی                                                              
مداح: منصور ارضی
ساعت شروع: بعداز نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان 15 خرداد، میدان 15 خرداد
 
حسینیه موج الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین علی ثمری
مداح: حسین سازور
ساعت شروع: 9:30 شب
مکان: خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان
 
حسینیه رایت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمود ریاضت
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 3 ساعت پیش از اذان مغرب
مکان: چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر چیذر
 
مسجد الهادی(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی
مداح: محمود کریمی
ساعت شروع: 8 شب
مکان: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوی شهید صباح غربی
 
هیئت مکتب الزهرا(س)
سخنران: حسین سرخه ای
مداح: محمدرضا طاهری
ساعت شروع: 7:30 شب
مکان: خیابان17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، خیابان شهید عجب گل
 
هیئت عشاق الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی
مداح: علی قربانی
ساعت شروع: 8:30 شب
مکان: میدان امام حسین(ع)، مسجد امام حسین(ع)
 
هیئت محبان العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میرسپاه
مداح: ماشاءالله عابدی
ساعت شروع مراسم: بعد از اقامه نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان مجاهدین اسلام، جنب ساختمانهای بهنام، بن بست هدایت، حسینیه مرحوم حضرت آیت الله حق شناس
 
مدرسه نور
سخنران: آیت الله مجتبی تهرانی
ساعت شروع: بعداز نماز مغرب وعشا
مکان: خیابان ایران، بن بست ملکی، مدرسه نور
 
مسجد الشهداء
قرائت زیارت عاشورا: مهدی سماواتی
ساعت شروع: 6:30 صبح
مکان: بزرگراه شهید محلاتی، مسجدالشهداء
 

 
مهدیه تهران
سخنران: حجت الاسلام کاظم صدیقی
زیارت عاشورا : احمد زین العابدین 
نوحه و عزاداری: رضا طاهری
ساعت شروع: 8 شب
مکان: خیابان ولی عصر(عج)، چهارراه امیریه
 
مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: میثم مطیعی
ساعت شروع: بعداز نماز مغرب و عشا
مکان: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت
 
مسجد دانشگاه تهران
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز ظهر و عصر
مکان: خیابان انقلاب، روبروی خیابان 16 آذر
 
هیئت رزمندگان اسلام غرب تهران
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی حائری زاده
مداح: سعید حدادیان
ساعت شروع: بعد از نماز صبح
مکان: خیابان آزادی، نرسیده به پل یادگار امام(ره)،مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
 
هیئت رزمندگان اسلام شرق تهران
سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی، حجت الاسلام زابلی، صدیقی و ثمری
مداح: سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان
ساعت شروع مراسم: 8 شب
مکان: بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی، حسینیه شهدای بسیج
 
حسینیه عباسیون
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: محمدرضا مرجب
ساعت شروع: از 9 صبح تا اذان ظهر
مکان: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، حسینیه عباسیون
 
هیئت مکتب الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان
مداح: نریمان پناهی
ساعت شروع: 9 شب
مکان: میدان قزوین، خیابان قزوین، بعد از پل نواب، آستان مقدس علی بن حمزه (امامزاده معصوم)
 
حسینیه مرحوم آیت الله علوی تهرانی
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
مداح: حسین ارضی و ذبیح الله ترابی
ساعت شروع: 3 بعدازظهر
مکان: خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده
 
 

حسینیه هدایت
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
ساعت شروع: 7 صبح
مکان: میدان قیام، خیابان ری، کوچه شهید رقیب دوست
 
مسجد حضرت امیر(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: حسن خلج
ساعت شروع مراسم: از نماز مغرب و عشاء
مکان: خیابان کارگر شمالی، امیرآباد
 
مسجد و حسینیه همدانیها
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
مداح: سیدمحمد موسوی
ساعت شروع: 7:30 شب
مکان: میدان قیام، خیابان ری
 
حسینیه حضرت صاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
ساعت شروع مراسم: 9:30 شب
مکان: خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا
 
مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق
مداح: سیدمجید بنی فاطمه
ساعت شروع: 8 شب
مکان: بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، میدان شهدای باغ فیض
 
مهدیه تهرانپارس
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دارستانی
مداح: عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
ساعت شروع: 8 شب
مکان: تهرانپارس، بین اتوبان باقری و خیابان رشید جنوبی، جنب تالار الوند مجتمع آموزشی پیشرو
 
هیئت الرضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی اعتمادیان
مداح: عبدالرضا هلالی
زمان: از شب اول محرم به مدت 10شب
ساعت شروع: بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: خیابان خیام، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان فیاض بخش، خانه کشتی شهدای هفتم تیر

حسینه مرحوم اربابی
 قرائت زیارت عاشورا: ماشاءالله عابدی
ساعت شروع: 6 و نیم صبح
مکان: خیابان ری، خیابان آبشار غربی

کد مطلب 1748725

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