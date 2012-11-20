اوج حملات هکرهای ناشناس به صهیونیستها/ انتشار فهرست حامیان صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکرهای ناشناس اقدام به انتشار سندی کرده اند که دربرگیرنده نام و در برخی موارد آدرس منزل و آدرس الکترونیکی افرادی است که به سازمانی موسوم به "اتحاد ائتلاف برای اسرائیل" کمک کرده اند، این گروه نماینده بزرگترین شبکه از گروه های طرفداران صهیونیستها در جهان است.

سند دوم نیز دربرگیرنده آدرس الکترونیکی مقامات کاخ سفید، سنا و بخش امنیت دیپلماتیک وزارت کشور ایالات متحده و بسیاری از سازمانهای خبری است.

آخرین اقدام هکرهای ناشناس تلاش برای خارج کردن سایتهای صهیونیستی از دسترس بوده است. این اقدامات از هفته گذشته آغاز شده و نتیجه آن قطع موقتی و یا ارتباطهای نامتوالی با سایت بانک اورشلیم، وزارت خارجه صهیونیستی و سایتهای متعدد دیگر بوده است. یک فهرست همچنین از 600 سایتی منتشر شده که مورد حمله هکرها در اعتراض به حمله علیه غزه قرار گرفته است.

یکی از اعضای ائتلاف هکرهای ناشناس در سایت یک شبکه اجتماعی نوشته بود که سایتهای صهیونیستی بینگ، ام اس ان، اسکایپ، لایو و سایر سایتها توسط هکرهای پاکستانی مورد حمله قرار گرفتند.

یک سخنگوی مایکروسافت اظهار داشت: مایکروسافت از این حمله آگاه است و تلاش می کند که تمام سایتها را به طور کامل کاربردی نگاه دارد، تاکنون هیچ شواهدی در رابطه با به خطر افتادن اطلاعات کاربران ما وجود نداشته است.

یک بیانیه از ائتلاف هکرهای ناشناس اعلام کرده است که زمانی که رژیم صهیونیستی به طور رسمی تمام ارتباطهای اینترنتی و سایر ارتباطات راه دور را در غزه و خارج از آن قطع کرد، آنها از خط قرمز عبور کردند.

آمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه که از چهارشنبه آغاز شده و وارد هفتمین روز خود شده است به 116 شهید افزایش یافته است، تعداد مجروحان هم بیش از 900 نفر اعلام شده است.

گروه هکرهای ناشناس ائتلافی آزاد از هکرها و فعالان اینترنتی است که به حملات سایبری خود علیه دولتها و شرکتهای مشهور سراسر دنیا شهرت یافته اند.